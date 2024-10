Formality lève 8 millions d’euros pour le développement de sa plateforme de gestion contractuelle alimentée par l’IA

Formality, startup basée à Paris, spécialisée dans la gestion des contrats par intelligence artificielle (IA), annonce une levée de fonds de 8 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par les fonds de capital-risque Partech et Serena, avec une contribution supplémentaire de 2,4 millions d’euros de la part de BPI France. Cette levée de fonds vise à renforcer le développement technologique de la plateforme et à préparer son expansion internationale, notamment sur le marché américain en 2025.

Une mauvaise gestion des contrats coute cher aux entreprises

Formality a été créée avec l’objectif de résoudre un problème clé auquel de nombreuses entreprises sont confrontées : la gestion complexe des contrats clients et fournisseurs. Selon des études, une mauvaise gestion des contrats peut entraîner une perte de revenus pouvant atteindre 9 %, tandis qu’environ 60 % des contrats fournisseurs sont automatiquement renouvelés sans réévaluation préalable. La solution développée par Formality vise à automatiser et à centraliser ces processus, tout en simplifiant les tâches administratives pour les entreprises.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Un produit axé sur l’IA pour simplifier la gestion des contrats

La plateforme de Formality repose sur une approche duale de l’intelligence artificielle, intégrant à la fois l’IA traditionnelle (intelligence artificielle) et une dimension qu’ils qualifient d’« intelligence administrative ». L’objectif principal de l’outil est de réduire le nombre de clics et de simplifier la gestion des contrats. La plateforme centralise les documents importants, automatise les processus de gestion des échéances et s’intègre aux outils courants comme Slack.

Eliott Reilhac, CEO de Formality, souligne que l’IA est au cœur du fonctionnement du produit, conçue non seulement pour automatiser des tâches mais aussi pour apporter des gains d’efficacité significatifs aux entreprises. Cela se traduit par une réduction du temps consacré à la gestion des contrats, tout en améliorant la sécurité et la conformité des processus.

Objectifs de la levée de fonds

Les 8 millions d’euros levés permettront à Formality de poursuivre plusieurs objectifs stratégiques :

Renforcement de l’équipe commerciale : pour soutenir la croissance des ventes et renforcer la présence de l’entreprise sur le marché européen. Développement technologique : amélioration continue des capacités d’IA de la plateforme pour répondre aux besoins des entreprises dans différents secteurs tels que la santé, le SaaS, l’immobilier, la finance, et l’énergie. Préparation à l’entrée sur le marché américain : Formality prévoit de lancer ses activités aux États-Unis en 2025.

Une réponse aux défis administratifs des entreprises

Les investisseurs de Partech et Serena ont décidé d’investir dans la startup en raison de la pertinence de la solution de Formality. Selon Philippe Collombel, General Partner chez Partech, « Formality adresse une véritable problématique pour les entreprises de taille intermédiaire, où la gestion des contrats est à la fois chronophage et coûteuse si elle est mal optimisée ».