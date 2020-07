Livejourney récolte 2 millions d’euros pour optimiser les processus des entreprises

Livejourney, qui détecte les anomalies dans les process des entreprises, lève 2 millions d’euros auprès de Newfund, avec la participation des family offices Evolem et Holnest.

Fondé en 2015 par Simon Pioche et François Arnaud, des anciens collaborateurs chez Téléperformance, Livejourney permet aux entreprises d’optimiser leurs processus dans de multiples domaines en les analysant en temps réel, et ainsi de gagner en productivité. « Qu’il concerne l’ouverture d’un compte client, une opération de maintenance industrielle ou une promotion en magasin, un processus est une succession de nombreuses étapes, conduisant à la réalisation d’une opération, d’un produit, d’un service. Ces processus sont complexes et connaissent inévitablement des failles et des anomalies. Notre technologie permet de comprendre ce qui ne fonctionne pas : les engorgements, les boucles, les fuites », explique Simon Pioche, PDG de Livejourney.

La startup parisienne a également mis au point un outil prédictif basé sur l’intelligence artificielle, à l’occasion d’un partenariat avec les universités de Strasbourg et de Troyes. Cette solution permet d’anticiper les anomalies et de prévenir les défauts avant l’implémentation d’un nouveau processus. Livejourney revendique à ce jour une quinzaine de clients actifs en France dont EDF, Orange, L’Oréal, La Poste et la SNCF.

Un avenir tourné vers l’international

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup parisienne ambitionne de recruter des ingénieurs supplémentaires afin de renforcer sa R&D et de poursuivre son développement en France, ainsi que de se lancer en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.

« Leur solution de process mining a des impacts très concrets sur l’efficacité opérationnelle des entreprises. Newfund sera heureux d’aider l’entreprise à s’implanter aux Etats-Unis en lui ouvrant son carnet d’adresse outre-Atlantique », déclare Anne-Sophie Nedellec, Directrice d’investissement chez Newfund.

Livejourney : les données clés

Fondateurs : Simon Pioche et François Arnaud

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur : IT, supply chain, web analytics, process mining

Financement: 2 millions d’euros en juillet 2020 auprès de Newfund, avec la participation des family offices Evolem et Holnest.