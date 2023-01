[Livre blanc] 6 stratégies CRM de panier abandonné pour récupérer les ventes manquées

L’abandon du panier est une situation commerciale très facile à résoudre pour récupérer des ventes manquées et convertir les clients. Ce guide présente six conseils pratiques pour réengager et convertir les clients ayant abandonné leur panier.

Dans ce guide vous découvrirez :

Les meilleures pratiques en matière de timing des emails de panier abandonné

Les tactiques efficaces pour rendre l’offre plus intéressante et favoriser la conversion avec des emails de relance

Les tactiques performantes de la reconnaissance sociale

Comment utiliser les commentaires des clients

Des conseils pour élaborer des campagnes efficaces après-vente

