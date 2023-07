[Livre blanc] Navan Dépenses met un coup d’accélérateur au rapprochement chez Lyft

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Savez-vous que les notes de frais sont un véritable casse-tête pour les équipes comptables ? Leur traitement manuel représente une charge de travail considérable et la gestion de ces dépenses peut parfois être difficile à anticiper. Nous avons la solution pour vous ! Dans notre dernière étude de cas Navan Dépenses met un coup d’accélérateur au rapprochement chez Lyft, découvrez comment Lyft révolutionne son processus de rapprochement comptable en automatisant la gestion des notes de frais avec Navan. Ne laissez plus les notes de frais vous ralentir !

Navan est la solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

