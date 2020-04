Découvrez pas-à-pas comment déployer la signature électronique au sein de votre structure. Cet ebook vous guide dans les différentes étapes de mise en place de l’esignature en préparant et accompagnant vos équipes dans la dématérialisation de l’ensemble de vos processus de contractualisation. Simplifiez-vous la vie et réduisez les coûts liés à la gestion administrative en signant électroniquement tous vos documents : devis, bons de commandes, contrats de travail, compromis de vente, AG d’approbation, lettres de mission, mandats SEPA… Ce que vous trouverez dans cet ebook : Quelle solution de signature électronique est la plus adaptée à vos besoins

Comment bien préparer un projet de déploiement de la signature électronique

Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour que votre projet aboutisse

Comment accompagner vos équipes dans la découverte du fonctionnement et des usages de l’eSignature



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Comment se lancer dans un projet de signature électronique – Yousign



Yousign est la solution française de signature électronique légale et simple d'utilisation pour tous vos documents. Repensez vos accords et passez à la vitesse supérieure. Ses solutions sont disponibles au moyen d'une application Saas ou d'un API permettant d'intégrer facilement la signature électronique dans vos outils.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Yousign et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »