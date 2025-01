More Traffic, More Business : La 8e édition est disponible !

« Back to Basics » : Revenir à l’essentiel du marketing digital.

Dans un monde où l’intelligence artificielle et les automatisations semblent dominer, CyberCité propose, avec la 8e édition de son magazine More Traffic, More Business, un retour aux fondamentaux du marketing digital.

Pourquoi ce choix ? Parce que, malgré les innovations, les bases du marketing restent immuables. Comprendre son audience, répondre à ses besoins et se différencier grâce à l’authenticité sont des impératifs plus importants que jamais.

Un contenu riche et pratique pour les marketeurs d’aujourd’hui.

Ce numéro explore des thèmes variés qui font écho aux défis actuels des professionnels :

Les dernières innovations révélées lors de Google Marketing Live

Les tests comme outil incontournable pour optimiser vos performances

L’importance de l’attention comme nouvel indicateur clé de succès

L’équilibre entre SEO technique et créativité pour booster la performance

pour booster la performance Lead Magnet et fidélisation : comment générer des leads tout en cultivant une audience durable

Et ce n’est pas tout : découvrez des sujets pointus comme le Google Consent Mode V2, ou participez au Grand Quiz Google Analytics 4 pour tester vos connaissances !

Une double perspective : technologie et créativité.

Ce numéro met également en lumière la nécessité d’allier expertise technologique et intuition créative pour des stratégies marketing efficaces et impactantes.

Téléchargez gratuitement votre exemplaire dès maintenant !

Plongez au cœur des enjeux du marketing digital d’aujourd’hui en téléchargeant le magazine. Découvrez comment adopter des pratiques à la fois performantes et authentiques pour faire de votre marque une évidence auprès de vos audiences.

👉 Téléchargez le magazine ici