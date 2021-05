Location de voitures: Virtuo lève 80 millions d’euros auprès d’AXA Venture Partners

Le néo-loueur de voitures Virtuo, qui cible principalement une clientèle urbaine ne possédant pas de véhicule, a levé 80 millions d’euros, dont 50 millions en capital pour s’étendre en Europe, a-t-il annoncé mercredi. Fondée en 2016, Virtuo est présente pour l’instant dans 19 villes européennes en France, au Royaume-Uni, en Espagne et très bientôt en Italie, et vise une présence dans 10 pays en 2025.

Une reprise de l’hyper-croissance?

Le processus de location se fait entièrement en ligne, l’utilisateur faisant l’état des lieux et ouvrant le véhicule avec son smartphone, dans les endroits où Virtuo base ses voitures (essentiellement des parkings souterrains). L’entretien des voitures – lavage, réparations…- est confié à un réseau de prestataires. Comme la plupart des start-up et autres pépites levant des fonds, Virtuo qui compte 120 collaborateurs reste très discret sur son chiffre d’affaires. L’entreprise compte aujourd’hui « 150 000 clients actifs », qui louent les véhicules en moyenne 4 jours, pour une distance moyenne parcourue de 450 kilomètres, a indiqué à l’AFP Karim Kaddoura, son co-fondateur. La fin du confinement lui laisse espérer une reprise de l’hyper-croissance enregistrée avant 2020, avec un doublement du chiffre d’affaires attendu en 2021, après une croissance de « seulement » 10% en 2020.

Virtuo a levé 50 millions d’euros en capital auprès notamment d’Axa Ventures Partners et du fonds Large Venture de Bpifrance. L’opération est complétée par une ligne de financement bancaire de 30 millions d’euros auprès de Natixis et d’autres établissements du groupe BPCE. Virtuo utilise la location-vente pour constituer sa flotte, avec des contrats assez courts entre 4 et 12 mois qui lui permettent de s’adapter à la demande. La flotte de 2 500 véhicules actuellement va ainsi passer à 4 000 au pic de l’été avant de redescendre un peu à l’automne, a expliqué M. Kaddoura.

Virtuo : les données clés

Fondateurs : Karim Kaddoura et Thibault Chassagne

Création : 2015

Siège social : Paris

Activité : location de voitures

Financement : 80 millions d’euros auprès d’AXA Venture Partners et Bpifrance, Alpha Intelligence Capital, H14 ainsi que les actionnaires historiques Balderton Capital, Iris Capital et Raise Ventures.

AFP