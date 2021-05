Engagement des collaborateurs: Bloomin lève 2 millions d’euros auprès du Club des Prophètes

Au cœur de la crise du Covid-19, et en particulier avec la généralisation du télétravail, la question de savoir comment maintenir l’engagement des collaborateurs a été particulièrement cruciale. Une des méthodes utilisées pour prendre la température et mettre les bonnes solutions en place: le sondage auprès des salariés. Et c’est justement dans ce domaine qu’évolue Bloomin, qui annonce aujourd’hui une levée en série A de 2 millions d’euros menée par le Club des Prophètes. Les investisseurs historiques de la startup, constitués de business angels, ont également participé. La jeune pousse avait déjà réalisé un tour de table de 1,2 million d’euros en 2019.

Bloomin a développé deux solutions. Son outil historique, Bloomin Pulse, à destination des ressources humaines et des managers, permet de mesurer le ressenti des salariés. Les résultats sont instantanément partagés aux équipes. Ils sont ensuite transformés en indicateurs de performance afin de mettre à disposition des managers des contenus adaptés et des propositions de plan d’actions. La deuxième solution, Bloomin 360°, s’adresse aux collaborateurs. Ces derniers peuvent s’en saisir à tout moment pour obtenir des feedbacks.

Entre 2019 et aujourd’hui, la jeune pousse a vu son nombre de clients grimper, passant ainsi d’une centaine à 300. On peut par exemple citer Bnp Paribas, Groupama, Decathlon ou encore Orange. En tout, la startup a sondé plus de 500 000 collaborateurs répartis dans 40 pays. Son back office est disponible dans 12 langues.

Bloomin ne communique pas sur son chiffre d’affaires mais revendique un taux de croissance de plus de 100% chaque année depuis sa création en 2016. Côté rentabilité, la startup explique qu’elle aurait déjà pu l’atteindre mais a préféré pour l’instant accélérer son développement. Elle prévoit d’être rentable dans deux ans.

Comment Bloomin compte accélérer son développement via cette levée? Comment se démarque-t-elle face à la concurrence, avec la présence de Français, comme Supermood ou ZestMeUp, ou encore d’importants acteurs internationaux à l’instar de Peakon racheté par le géant américain Workday? Quels sont ses conseils pour sonder efficacement ses collaborateurs? Toutes les réponses dans l’émission via l’interview de Thomas Le Gac, co-fondateur de Bloomin.