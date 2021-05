Alors que s’engage une nouvelle étape, que chacun espère comme étant la dernière de cette pandémie, de nouveaux usages ont émergé, ou se sont fortement accentués.

Au delà des habitudes de consommation qui sont entrées de manière durable chez de nombreux acheteurs jusqu’aux plus réfractaires, le niveau de maturité des consommateurs s’est considérablement accru, ces derniers appréciant des innovations marketing de plus en plus pointues telles que le Buy now Pay Later, le Live Shopping, ou séduits par les nouvelles marques Direct To Consumers.

Pour découvrir et échanger sur ces nouveaux usages, innovation et les meilleures pratiques à mettre en oeuvre, FrenchWeb vous propose un nouveau rendez vous tous les mercredis à 16H,

La prochaine session aura lieu Mercredi 26 mai à 16h. Laurence Faguer, spécialiste du retail et Richard Menneveux vous donnent rendez vous pour découvrir 10 tendances Retail qui vont s’accentuer en 2021 et échanger avec leurs invités Odile Roujol, Fondatrice de Fab Co-Creation Studio Ventures et Paul Morlet Fondateur de Lunettes pour Tous.

Le programme des sessions The New Standards Retail:

Mercredi 26 mai: les 10 tendances Retail qui vont s’accentuer en 2021.

Mercredi 2 juin: Les nouveaux rôles du magasin

Mercredi 9 juin: Back To Basic, accueillir et fidéliser les clients acquis pendant et post pandémie

Mercredi 9 juin: Comment structurer et étoffer son équipe eCommerce

Mercredi 16 juin: Buy Now Pay Later

Mercredi 23 juin: à l’interieur du magasin à l’ère post covid

Mercredi 30 juin: l’expérience post achat

Mercredi 7 juillet: Live Shopping

Mercredi 8 septembre: de l’intention à l’achat

Mercredi 8 septembre: Le nouveau role des vendeurs

Mercredi 15 septembre: Comment identifier ses futurs best sellers

Mercredi 15 septembre: Inventaire, achat, réachat, comment avoir le bon stock au bon moment

Mercredi 23 septembre: Quoi de neuf dans l’influence

Mercredi 29 septembre: Les nouveaux modèles de marketplace

