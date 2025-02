Speeral lève 1,7M€ pour connecter les marques au marché de l’occasion via l’IA

Speeral, startup spécialisée dans l’optimisation du marché de la seconde main pour les marques et distributeurs, annonce une levée de fonds de 1,7 million d’euros en Pre-Seed. L’opération, menée par Aquiti et soutenue par huit business angels, doit accélérer le développement et la commercialisation de sa plateforme basée sur l’intelligence artificielle.

Structurer l’accès des marques au marché de l’occasion

Le marché de la seconde main, estimé à 230 milliards de dollars en 2024, poursuit sa progression sous l’effet des mutations des comportements d’achat et des impératifs environnementaux. Si certaines enseignes ont tenté d’intégrer la revente de produits d’occasion, elles se heurtent à des difficultés de rentabilité, faute de solutions adaptées à une échelle industrielle.

Speeral propose une alternative aux plateformes propriétaires en connectant les marques aux places de marché C2C et aux reconditionneurs. Son modèle repose sur l’achat et la revente des produits en échange de bons d’achat, permettant aux retailers d’exploiter le marché de l’occasion sans en supporter la gestion opérationnelle. L’IA optimise la valorisation des produits, assure un suivi des cycles de vie et favorise un pilotage précis des performances.

Un modèle intégré entre e-commerce et retail physique

Speeral se distingue par une approche hybride combinant digital et distribution physique. Les produits revendus via la plateforme peuvent être récupérés en point de vente, générant du trafic additionnel pour les enseignes. L’intégration des données de flux permet également aux marques de valoriser leurs invendus et retours produits sur les canaux de seconde main.

Développée depuis un an, la solution a été déployée en fin d’année 2024 avec un leader de la distribution en France. D’autres enseignes doivent l’adopter dès février 2025, confirmant l’intérêt des acteurs du retail pour des solutions clés en main.

Une équipe aguerrie et des investisseurs stratégiques

Les fondateurs de Speeral, Julien Chevalier (CEO) et Matthieu Charron (CTO), ne sont pas à leur premier projet. Après avoir cofondé Teester (2016) et Skeepers (2020), deux plateformes SaaS dédiées à l’optimisation de l’expérience client, ils s’attaquent au marché de l’économie circulaire avec un modèle conçu pour s’adapter aux impératifs des marques.

Ce positionnement a convaincu Aquiti ainsi que huit business angels, dont Philippe Brochard (ex-CEO d’Auchan France), Emmanuel Grenier (Groupe Carrefour), Guillaume Cavaroc (Meta) et Antony Rode (Les Sabliers).