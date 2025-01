L’X accueille le volet scientifique du sommet pour l’action sur l’IA les 6 et 7 février 2025

Les 6 et 7 février 2025, l’École polytechnique sera le théâtre d’une conférence scientifique internationale consacrée à l’impact de l’intelligence artificielle sur la science et la société. Intitulée « AI Science and Society », cette conférence réunira des chercheurs, dirigeants d’entreprise, décideurs politiques et experts autour de débats sur les mutations qu’engendre l’IA.

Une initiative d’envergure internationale

Organisée par l’Institut Polytechnique de Paris et placée sous la direction des professeurs Eric Moulines (l’X) et Michael Jordan (UC Berkeley/Inria), la conférence « AI Science and Society »vise à explorer les conséquences sociétales, scientifiques et éthiques de l’évolution rapide de l’IA et servira de prélude au Sommet pour l’action sur l’IA, prévu les 10 et 11 février au Grand Palais à Paris.

Explorer l’intelligence collective à travers l’IA

La conférence mettra en lumière un aspect essentiel souvent négligé : l’IA comme outil d’amplification de l’intelligence collective. Cette notion repose sur l’interconnexion des intelligences individuelles, des institutions et des communautés pour relever des défis complexes de manière collaborative.

Les disciplines telles que la physique, la biologie, et les mathématiques offrent des cadres robustes pour comprendre comment des phénomènes émergent des interactions multiples. En parallèle, les sciences sociales et économiques examinent les mécanismes et institutions capables de soutenir des systèmes résilients et équitables. Ces perspectives croisées enrichiront les discussions sur la manière dont l’IA peut être conçue pour renforcer le bien commun.

Un programme varié et des intervenants prestigieux

La conférence réunira un large panel d’experts internationaux, parmi lesquels :

Michael Jordan , professeur à UC Berkeley et figure de proue dans les domaines de l’apprentissage automatique et des systèmes d’intelligence artificielle.

, professeur à l’École polytechnique et spécialiste de la modélisation statistique appliquée à l’IA. Des représentants de grandes entreprises technologiques , tels que Google AI, Microsoft Research et des start-ups prometteuses du secteur.

, tels que Google AI, Microsoft Research et des start-ups prometteuses du secteur. Des décideurs politiques, engagés dans la création de cadres réglementaires adaptés aux enjeux de l’IA.

Les tables rondes et présentations incluront des sessions interactives permettant aux participants d’échanger directement avec les intervenants sur des questions clés, comme l’équité dans l’accès aux technologies d’IA et leur impact sur l’emploi.

En pratique

Rendez vous les 6 et 7 février 2025 à l’École polytechnique, Palaiseau

Programme complet et inscriptions : AI Science and Society