Zero to One Nantes : l’événement incontournable de l’entrepreneuriat pour démarrer 2025

Les 29 et 30 janvier 2025, Nantes accueillera la deuxième édition de Zero to One, un rendez-vous phare pour les acteurs de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Cet événement, qui se tiendra au Palace, réunit start-up, investisseurs, dirigeants et experts autour de thématiques clé pour façonner l’avenir des entreprises.

Une programmation riche et diversifiée

Sur deux jours, Zero to One propose une immersion dans les enjeux stratégiques et les opportunités du monde entrepreneurial. Les conférences couvrent un large éventail de sujets, allant du go-to-market aux modèles à impact, en passant par le financement et les transitions écologiques.

Parmi les temps forts du programme :

l’incontournable Pierre Gaubil , CEO de 34 Elements, ouvrira l’événement avec une présentation sur « Le radical playbook : déconstruire le mythe pour créer des convictions ».

, CEO de 34 Elements, ouvrira l’événement avec une présentation sur « Le radical playbook : déconstruire le mythe pour créer des convictions ». L’entrepreneur à suivre Arthur Waller , cofondateur de Pennylane, partagera son expérience sur la croissance rapide de sa start-up comptable.

, cofondateur de Pennylane, partagera son expérience sur la croissance rapide de sa start-up comptable. Frédéric de Gombert, CEO d’Akeneo, clôturera l’événement avec en guest David Bowie, Frédéric vous expliquera sur place ce lien unique qu’il a tissé avec l’icone du rock britannique

Pourquoi participer ?

Zero to One offre bien plus qu’un programme de conférences. C’est une occasion unique de :

Développer son réseau , uniquement avec des passionnés, inutile de prendre vos business cards, si ca matche ca matche.

, uniquement avec des passionnés, inutile de prendre vos business cards, si ca matche ca matche. S’inspirer d’histoires réussies, entendez les bonnes histoires se reconnaissent à leur granularité, nous comptons sur les intervenants pour éviter les contes de fées.

entendez les bonnes histoires se reconnaissent à leur granularité, nous comptons sur les intervenants pour éviter les contes de fées. Explorer de nouvelles tendances, comme le Minimum Lovable Product ou le rôle de l’impact dans les modèles économiques.

Concrètement

Zero to One Nantes a lieu les 29 et 30 janvier 2025

Vous aurez compris que c’est à Nantes, ok mais plus précisement au Palace

Pour vous inscrire : 0-2-1.eu/nantes