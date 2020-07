Malgré la pandémie, Capgemini promet des résultats solides au premier semestre

Le géant français de services informatiques Capgemini, qui a récemment acquis Altran, a montré dans son estimation de résultats semestriels mardi une certaine résistance face à la pandémie de Covid-19. Cette estimation de résultats de Capgemini a été publiée en amont des chiffres définitifs pour le premier semestre, attendus le 3 septembre prochain, a indiqué l’entreprise.

Sur les six premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires a progressé de 8,2% à 7,58 milliards d’euros, a indiqué le groupe dans un communiqué. L’évolution est toutefois négative, de -3,4%, à taux de change et périmètre constants. « Le chiffre d’affaires du 2e trimestre s’inscrit en effet en nette hausse sur un an, à 4,033 milliards, à la suite de la consolidation du chiffre d’affaires d’Altran » depuis le 1er avril, a indiqué Capgemini dans le communiqué. « Cela représente une augmentation de +13,1% en données publiées et de +13,4% à taux de changes constants. »

«Un redressement progressif de son activité»

Sur le plan organique, le chiffre d’affaires au deuxième trimestre a baissé de 7,7% « et reflète l’impact de la pandémie sur l’ensemble de l’activité du Groupe (-6,9% sur le périmètre historique de Capgemini et -11,6% sur le périmètre d’Altran) », précise le communiqué. Le géant français de l’informatique a pris plus tôt dans l’année le contrôle du groupe de technologies Altran grâce à la débâcle boursière liée au coronavirus, son offre boudée par des minoritaires étant soudainement devenue tout à fait convaincante. Sa marge opérationnelle au premier semestre 2020 a quant à elle été de 10,8% du chiffre d’affaires, à 817 millions d’euros contre 11,4% lors des six premiers mois de l’année 2019.

Capgemini « anticipe un redressement progressif de son activité aux 3e et 4e trimestres », a affirmé le directeur général du groupe Aiman Ezzat dans le communiqué. Le groupe a par ailleurs dégagé un cash flow organique d’environ 100 millions d’euros contre 90 millions l’an dernier, « en dépit d’une augmentation cette année des frais financiers et des autres charges opérationnelles liées à l’acquisition d’Altran ».