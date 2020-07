Sopra Steria accuse une baisse de 28,3% du bénéfice net au premier semestre

Le groupe de services informatiques français Sopra Steria a vu son bénéfice net reculer de 28,3% sur le premier semestre, à 43,7 millions d’euros, avec un impact plus marqué sur le deuxième trimestre du fait de la crise sanitaire. Sur les six premiers mois de l’année, le groupe voit également son chiffre d’affaires reculer de 1,8% (-2,6% à périmètre et taux de change constants), pour s’établir à 2,17 milliards d’euros. Ce chiffre se situe dans le haut de la fourchette anticipée puisque le groupe avait annoncé fin avril s’attendre à une baisse de 2% à 6% durant cette période.

La baisse concerne principalement les deux principaux marchés du groupe, la France et le Royaume-Uni, avec respectivement un recul des ventes de 5,5% et 4,7%, à périmètre et taux de change constants, notamment du fait d’un impact marqué sur certains secteurs d’activités, tels que l’aéronautique, -même si les activités liées à la défense et aux services publics ont permis de compenser partiellement la baisse. A l’inverse, le chiffre d’affaires dans le reste de l’Europe est resté en progression, de 6,6% à périmètre et taux de change constants, notamment grâce à la Scandinavie (+9,4%) et des contrats dans le secteur bancaire en Allemagne.

En terme de perspectives, le groupe anticipe sur l’ensemble de l’exercice un recul de son chiffre d’affaires compris entre 2% et 4%, à périmètre et taux de change constants, ainsi qu’un taux de marge opérationnelle d’activité dans une fourchette entre 6% et 7%. « L’environnement général reste très incertain. Une résurgence des mesures de restriction de circulation et/ou de distanciation physique dans les zones d’implantation de Sopra Steria pourraient venir dégrader la situation, tout comme d’éventuelles décisions d’ajustement supplémentaire de coûts que pourraient prendre certains clients», prévient le groupe.