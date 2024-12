MAMBU s’offre la startup française NUMERAL, spécialiste des paiements bancaires à grande échelle

En 2022, la valeur totale des paiements bancaires dans la zone euro atteignait 191 000 milliards d’euros, soit 58 fois plus que les paiements par carte. Ces volumes révèlent un potentiel important pour les acteurs capables d’automatiser et de moderniser les infrastructures de paiement.

Les institutions financières se tournent de plus en plus vers des solutions capables de gérer les paiements complexes à grande échelle. Des startups comme Numeral que nous vous avions présenté lors de leur tour de seed, jouent un rôle clé en proposant des passerelles universelles pour connecter les banques aux schémas de paiement et en automatisant les flux. La startup française, fondée en 2021, est déjà un acteur reconnu, collaborant avec des banques comme BNP Paribas, HSBC, BELFIUS et Barclays. En 1 an NUMERAL a multiplié par 5 le volume de transactions opérées via sa plateforme

Si l’intégration de solutions de paiement avancées permet non seulement de réduire les coûts, elle permet également d’améliorer l’expérience utilisateur et d’accélérer le développement de nouveaux produits. Les paiements instantanés deviennent une exigence incontournable, stimulant les besoins pour des API modulaires et des plateformes interopérables.

Mambu, leader du cloud banking, créé en 2011, et ayant levée plus de 385 millions d’euros met la main sur Numeral. Cette opération stratégique permet à Mambu d’élargir son offre pour intégrer des capacités de paiement avancées. La plateforme de Numeral sera directement intégrée à l’écosystème de Mambu, offrant aux banques et fintechs des outils pour automatiser leurs flux de paiement et s’adapter aux exigences des paiements instantanés. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Numeral avait levé 13 millions d’euros 6 mois après sa création auprès notamment du fonds d’investissement BALDERTON, et de business angels comme Guillaume Princen (MOONCARD) ou encore Alexandre Prot (QONTO)