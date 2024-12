Plan marketing 2025 : la méthode d’Aurélie BESANCON pour structurer la stratégie B2B2C de OUIHELP

OUIHELP, startup française spécialisée dans le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, s’est imposée en huit ans comme un acteur clé dans son secteur. Avec 130 agences réparties sur le territoire, l’entreprise accompagne quotidiennement 6 000 bénéficiaires grâce à 2 000 auxiliaires de vie.

Un marché complexe et peu anticipé

OUIHELP évolue dans un marché caractérisé par un besoin croissant mais rarement anticipé : le maintien à domicile. L’entreprise se distingue en gérant le recrutement, la qualité des services, et la satisfaction des bénéficiaires, bien que ces derniers soient les employeurs directs des auxiliaires de vie. Cette spécificité impose un positionnement clair et un marketing adapté, ciblant à la fois les bénéficiaires et les auxiliaires.

Après un premier épisode avec Maxime Baumard, CMO de Pennylane pour parler de son plan stratégique 2025, Richard Menneveux, Rédacteur en chef de FRENCHWEB.FR reçoit Aurélie Besançon, CMO de OUIHELP, arrivée il y a cinq ans, afin de revenir sur la structuration de la stratégie marketing et faire le point sur les priorités pour 2025.

Structuration progressive des équipes

À son arrivée, Aurélie Besançon a dû partir d’une feuille blanche pour bâtir la fonction marketing. La priorité initiale a été mise sur l’acquisition, avec le recrutement d’un premier responsable interne, complétée dès la deuxième année par une expertise en communication et contenus. Aujourd’hui, l’équipe marketing compte six personnes, structurées autour de quatre axes :

: Optimisation des leviers digitaux (SEO, SEA) et nurturing des prospects. Communication : Création de contenus éducatifs pour guider les aidants.

: Adaptation des propositions aux besoins spécifiques des bénéficiaires. Marketing local : Soutien aux agences locales pour répondre aux enjeux terrain.

Une stratégie axée sur les données et l’agilité

Le marketing de OUIHELP repose sur une approche pragmatique, afin d’évaluer la pertinence des projets lors de phase de test-and-learn. Dès les débuts, des campagnes avec budgets réduits ont permis d’identifier les leviers performants avant de les scaler. Les outils technologiques, comme Google Ads et Customer.io, jouent un rôle clé dans la gestion des campagnes d’acquisition et de nurturing. L’utilisation d’outils no-code, tels que Webflow, assure une flexibilité accrue et une rapidité d’exécution.

Le nurturing, récemment intégré, représente déjà 5 % des nouvelles acquisitions. Cette stratégie vise à accompagner les prospects dans leur réflexion via des contenus pratiques sur des sujets comme les aides financières ou les modes de maintien à domicile. Ce canal devrait être renforcé en 2025.

Lancement d’une nouvelle marque et priorités 2025

En parallèle de OUIHelp, l’entreprise a lancé Joya, un réseau complémentaire dédié à l’aide aux personnes en situation de handicap. Ce positionnement élargit le champ d’action de l’entreprise, avec des auxiliaires de vie employés directement par la marque.

Pour 2025, les priorités incluent :

: Réduction du coût d’acquisition, déjà divisé par deux en cinq ans. Développement du nurturing : Déploiement de nouveaux scénarios et contenus.

: Standardisation des discours pour les commerciaux et opérationnels. Exploration de l’IA : Test de solutions pour optimiser la création de contenu et les stratégies.

