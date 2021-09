Marketing : ADLPerformance met la main sur la startup Reech pour investir le marché de l’influence

Le groupe français de marketing ADLPerformance a pris 60% du capital de Reech, une société fondée en 2015 experte des stratégies publicitaires des marques via les influenceurs, a annoncé l’entreprise jeudi. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Reech « élabore et déploie les stratégies d’influence des plus grandes marques (Kellogg’s, Coca-Cola, Philips, Carrefour, Boulanger) » et a lancé à l’été 2020 une offre pour permettre aux annonceurs d’identifier eux-mêmes les créateurs influents sur les réseaux sociaux.

Virage vers le marketing numérique

L’entreprise basée à Paris est également à l’origine d’une plateforme d’achat et de vente d’articles sponsorisés, selon le communiqué. Elle « devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros en 2021 », qu’elle entend doubler à périmètre constant d’ici à 2024. « On est au début de ce marché de la donnée sur les influenceurs, qui n’a pas de leader aujourd’hui en France et en Europe », a affirmé à l’AFP le co-fondateur de Reech, Guillaume Doki-Thonon, qui rejoint la direction du groupe ADLPerformance. Le groupe ADLPerformance, coté à Paris sous le nom d’ADLPartner, est contrôlé par la famille Vigneron.

Acteur historique du marketing direct (notamment un service d’abonnements de presse), il opère un virage vers le marketing numérique. « L’influence marketing est aujourd’hui un levier incontournable pour les marques afin de toucher leurs cibles », a déclaré son PDG Bertrand Laurioz, cité dans le communiqué. Le groupe, qui emploie plus de 600 personnes, a réalisé en 2020 quelque 139 millions d’euros de chiffre d’affaires, qu’il entend doubler d’ici à 2025. Reech est ainsi la 5e acquisition du groupe depuis 2020.