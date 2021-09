Discord lève 500 millions de dollars et double sa valorisation

Propulsée en 2020 par les mesures de confinement, l’application de messagerie Discord poursuit sa montée en puissance. Elle lève désormais 500 millions de dollars auprès de Dragoneer Investment Group, avec la participation de Baillie Gifford & Co., Coatue Management, Fidelity Management et Franklin Templeton, selon un porte-parole de l’entreprise. La startup californienne, qui compte parmi ses investisseurs historiques Benchmark, Greylock Partners, Index Ventures et Spark Capital, atteint une valorisation de 15 milliards de dollars, selon une source citée par Bloomberg.

Il s’agit du double de la valorisation de Discord, évalué en décembre dernier à 7 milliards de dollars, après avoir levé 100 millions de dollars auprès de Greenoaks Capital. En juin 2020, Discord n’était valorisé qu’à 3,5 milliards de dollars. La startup a ainsi vu sa valeur multipliée par quatre en l’espace d’une année.

150 millions d’utilisateurs actifs par mois

Lancé en 2012 par Jason Citron, Discord développe une application de messagerie qui s’est démocratisée chez les joueurs de jeux vidéo. En multipliant ses fonctionnalités (chat, chat vidéo, livestream, forum, etc) la plateforme a séduit un public de plus en plus large et s’est rapprochée du réseau social, atteignant d’autres communautés. Aujourd’hui, l’application compte 150 millions d’utilisateurs actifs par mois. Il s’agit du double de ce que comptait Discord en 2019. En effet, la crise du Covid-19 a accéléré le développement de la plateforme, accueillant même des professeurs et étudiants pour suivre des cours en ligne pendant le confinement.

En juin 2020, Danny Rimer, partenaire d’Index Ventures, affirmait qu’en France, « Discord a été adopté comme principale application pour l’enseignement à distance après l’échec du service officiel du gouvernement. En conséquence, Discord a atteint le top 10 des téléchargements d’applications en France en mars et se trouve encore aujourd’hui dans le top 50 aux États-Unis et au Royaume-Uni ».

Une application convoitée par la Big Tech

L’entreprise basée à San Francisco a suscité un tel engouement que des sociétés l’ont approché pour négocier une acquisition, à l’instar du géant Microsoft. Ce dernier s’est dit prêt à mettre 12 milliards de dollars sur le tapis pour racheter Discord, une offre finalement rejetée par ce dernier.

Discord aurait également été approché par Epic Games et Amazon par le passé, ainsi que par Twitter selon des sources citées par Bloomberg. D’autres entreprises ont convoité l’application, l’évaluant à des sommes atteignant les 15 à 18 milliards de dollars. Une valorisation bien loin de celle de Discord en 2018, qui a reçu des offres allant de 2 à 6 milliards de dollars pour une acquisition.

Mais la startup californienne semble avoir d’autres projets en tête, comme celui d’entrer en Bourse, selon le Wall Street Journal. Elle n’a cependant pas souhaité confirmer ou détailler ce projet. Dans l’immédiat, Discord prévoit de se concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils, indique son directeur général Jason Citron.

Discord : les données clés

Fondateur : Jason Citron

Création : 2012

Siège social : San Francisco

Activité : application de messagerie

Financement : 500 millions de dollars auprès de Dragoneer Investment Group, avec la participation de Baillie Gifford & Co., Coatue Management, Fidelity Management et Franklin Templeton.