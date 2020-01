Marketing: AppsFlyer boucle une méga-levée de 210 millions de dollars pour conquérir l’Asie

AppsFlyer, spécialisé dans la mesure d’audience des campagnes marketing sur mobile, lève 210 millions de dollars en série D, à l’occasion d’un tour de table mené par General Atlantic, avec la participation des investisseurs historiques, Qumra Capital, Goldman Sachs’ Investment Arm, DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners), Pitango Venture Capital et Magma Venture Partners. La startup israélienne avait déjà levé 56 millions de dollars en série C en 2017, ce qui porte le financement total de l’entreprise à 294 millions de dollars.

Lancé en 2011 par Reshef Mann et Oren Kaniel, AppsFlyer développe une plateforme SaaS qui fournit des outils d’analyse aux entreprises pour les guider dans leur gestion de campagnes marketing sur mobile. La startup basée à San Francisco s’est également développée dans la prévention contre la fraude sur mobile, et a pour cela ouvert sa plateforme aux partenaires et développeurs tiers «leur permettant d’ajouter leurs propres solutions personnalisées» à AppsFlyer, explique Oren Kaniel.

Un nouveau marché à conquérir

«L’envergure d’AppsFlyer lui permet de fournir des données d’attribution précises et une protection contre la fraude publicitaire, ce qui permet aux annonceurs d’économiser notamment des millions», commente Anton Levy, co-président et directeur mondial de la technologie chez General Atlantic, qui rejoint le conseil d’administration d’AppsFlyer avec le directeur général de General Atlantic, Alex Crisses.

Si cette levée de fonds doit permettre à AppsFlyer d’améliorer sa plateforme, c’est notamment pour permettre à ses partenaires de se développer sur le marché asiatique avec plus de confiance. En effet, la startup israélienne ne cache pas son ambition de conquérir le marché asiatique et a déjà noué des partenariats avec de grandes sociétés, à l’instar de Baidu ou Tencent.

AppsFlyer s’est déjà étendu sur le marché européen où il compte des clients tels que Deliveroo, Sephora, ou encore Waze, ainsi que dans le reste du monde avec Nike ou HBO. La startup revendique à ce jour 850 employés répartis dans 18 bureaux à travers le monde.

AppsFlyer : les données clés

Fondateurs : Reshef Mann et Oren Kaniel

Création : 2011

Siège social : San Francisco

Secteur : marketing

Activité : mesure d’audience des campagnes marketing sur mobile

Financement : 210 millions de dollars en série D, à l’occasion d’un tour de table mené par General Atlantic, avec la participation des investisseurs historiques, Qumra Capital, Goldman Sachs’ Investment Arm, DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners), Pitango Venture Capital et Magma Venture Partners.