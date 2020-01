[Webinar] Comment les assistants numériques vont révolutionner votre environnement de travail

Depuis quelques mois, voire quelques années, de plus en plus nombreuses sont les entreprises à envisager l’intégration d’une force de travail numérique parmi leur collaborateurs.

Grâce à la fois à leurs capacités cognitives et à leurs fonctions d’analyses intégrées, ces robots logiciels, surnommés « bots », sont mis en place afin d’automatiser les processus métier et dans le but de générer des gains de productivité sans précédent tout en réduisant considérablement les coûts et les erreurs de traitement.

Grâce à la RPA – ou Automation des Processus par la Robotique – cette intégration à part entière dans la chaine de travail mais aussi dans l’ensemble de l’activité humaine de l’entreprise aura pour conséquence une nouvelle organisation – ou répartition – des tâches dans les années à venir.

En France, les entreprises du secteur bancaire et financier sont celles qui investissent le plus dans les technologies RPA (32%), tandis que le secteur industriel arrive en deuxième position avec 26%*. Mais cette technologie touche avant tout des fonctions métier tels les achats, la comptabilité, les ressources humaines, la logistique, les services informatiques (…) et donc pratiquement tous les secteurs de notre économie.

Lors de ce webinaire, vous pourrez:

Apprendre ce qu’est la RPA et comment cette technologie évolue déjà grâce à l’intelligence artificielle

Comprendre en quoi les assistants numériques vont vous libérer du temps précieux

Découvrir les domaines d’application et peut-être aussi en envisager vous-même

Assister à un cas d’usage dans une ou deux fonctions métier

Poser vos questions afin de mieux appréhender l’arrivée de cette technologie

(*) Source : Abby 2019

Nous vous rappelons que ce webinaire fait partie d’une série destinée à vous éclairer sur la manière dont l’automatisation et la démarche cognitive sont sur le point de révolutionner les fonctions métiers. Vous pouvez assister en replay au webinaire du 26 novembre sur la RPA dans les métiers des RH.

Ce webinar sera présenté par: Cyril Millin, Sales Engineer Manager, Southern Europe chez Automation Anywhere

