Marketing: comment l’intelligence artificielle peut optimiser le copywriting

En synthèse

Le choix des mots pour engager les clients n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui

Si la publicité magazine et les mailings postaux sont moins utilisés, de nombreux autres canaux existent où l’utilisation d’un mot plutôt qu’un autre peut augmenter significativement le taux de conversion : email, push, paid social, paid search, réseaux sociaux, display, web et mobile

La science du copywriting reposait jusqu’alors essentiellement sur le talent – parfois époustouflant – des copywriters

Aujourd’hui, des marques du monde entier se servent, en complément, de l’intelligence artificielle pour élever leur copy marketing à un niveau encore supérieur.

Dans le détail

Les copywriters vont m’en vouloir… Lors de la conférence eTail West 2020 fin février à Palm Springs – la dernière conférence qui s’est tenue à date sur le digital et le retail – j’ai eu un haha moment en réalisant que l’intelligence artificielle pouvait aussi s’appliquer au copywriting.

L’intelligence artificielle pour renforcer le pouvoir des mots et améliorer les rendements ? C’est le métier de Parry Malm, le co-fondateur de Phrasee, que j’ai rencontré à la conférence eTail West. Je vous invite à découvrir :

Pourquoi le futur du copywriting est data-driven ?

Comment cela fonctionne ?

Le futur du copywriting est data-driven

Chaque marketer qui l’a expérimenté sait combien l’IA améliore les taux de conversion, surtout si cette intelligence travaille en binôme avec un « humain » dont le rôle est de valider ou d’optimiser sa proposition.



Nous l’observons déjà dans des modèles de conseil en style «powered by IA» comme Stitch Fix, dans lequel l’IA suggère des vêtements susceptible d’ intéresser la cliente, tandis qu’un Stylist, une personne – qui connaît la cliente, parle régulièrement au téléphone avec elle et reçoit son feedback, peut influer sur le contenu de la box qui sera envoyée à cette cliente.

Ou dans des modèles comme First Insight, qui aide les acheteurs à décider, avant même la fabrication, des produits à commander ou à lancer en production (en combinant avis de clients et machine learning). L’Acheteur s’appuie sur ces recommandations, tout en gardant son libre arbitre et en récupérant du temps à lui pour exercer son vrai talent : la créativité.

L’IA dans le copywriting agit de même : les copywriters exercent ce qu’ils savent faire le mieux – et qu’aucune machine ne peut faire à leur place – l’art & la science d’écrire.

Quel fonctionnement ?

Phrasee a mis au point un système de génération de langage naturel qui permet de rédiger des milliers de textes marketing à consonance humaine et qui correspondent au ton et à la personnalité de la marque. Puis son moteur d’apprentissage va prédire quelle phrase fonctionnera le mieux, avec une précision supérieure à celle de n’importe quel être humain. Ensuite sa méthodologie adapte cet enseignement à tous les écrits, sur tous les canaux.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-moi ICI pour évaluer l’intérêt de cette avancée pour votre marque et comment tester rapidement et à moindre coût.

Les étapes :

Le marketer briefe la plateforme comme il brieferait un copywriter

En quelque secondes, la plateforme délivre des milliers de suggestions de copy qui reflètent la voix de la marque

Sur ces milliers de possibilités, Phrasee fait tourner un moteur de deep learning afin de faire ressortir les meilleures rédactions classées par leur probabilité d’efficacité.

Les enseignements appris sur, par exemple, l’email, sont applicables aux autres contenus de la marque ou de l’enseigne: publicité sur Facebook ou Google, messages text, notification, sites Web et mobile, etc.

A noter

Les critères habituels tels que la longueur du texte ou l’émotion à faire ressortir, ne sont pas utilisés dans le modèle. Tout simplement parce qu’il existe un biais entre les éléments que le rédacteur pense nécessaire pour engager le client, et ce qui va effectivement engager ce client. C’est d’ailleurs ce qui explique les taux de conversion plus élevés . Le tout se passe en temps réel, avec l’obtention du résultat en une dizaine de secondes.

Un dernier mot….

Que dire aux rédacteurs qui s’insurgent d’une telle pratique ?

1- Je les comprend, mais un mois passé à Los Angeles m’a fait pleinement réalisé que seul le passage à une personnalisation la plus pertinente distinguera les entreprises en croissance des autres. Investir dans des outils d’intelligence artificielle qui appliquent la science au langage permet aux créatifs d’optimiser les interactions avec les clients à grande échelle.

2 – Le copywriting basé sur l’IA est adopté par de plus en plus d’équipes créatives dans le monde, pour optimiser les phrases, libérant ainsi du temps aux rédacteurs pour se consacrer à des domaines encore plus intéressants tels que la stratégie et la création de campagnes intégrées à chaque occasion de contact entre le consommateur et la marque. Et ces occasions sont toujours plus nombreuses.

Pour en savoir plus

Contactez moi par EMAIL ou au 06 12 83 39 28 pour un premier briefing de 15 mn vous permettant d’évaluer l’intérêt pour votre marque ou enseigne.

Cet article vous a intéressé ? Je vous invite à suivre mon prochain webinar, le 31 mars, dans le [Decode Media Retail] organisé par French Web. Inscrivez-vous, c’est gratuit !

La contributrice:

Laurence Faguer est une marketeuse et entrepreneuse « go-between » France et USA, fondatrice de Customer Insight.

A la demande d’entreprises françaises, elle repère en personne les innovations en Digital, Mobile et Retail aux Etats-Unis, avant qu’elles ne soient connues en France, puis les aide à transposer avec succès ces stratégies ayant fait leur preuve aux U.S.

Laurence est l’une des expertes retail et beautytech de FrenchWeb, vous pouvez régulièrement retrouver ses analyses, et interview sur Decode Retail

Pour suivre le webinar New Retail: 10 initiatives magasins remarquables – Spécial NRF à New York présenté par Laurence Faguer, vous pouvez vous inscrire via le formulaire ci-dessous.