[Decode Day Retail] New Retail: 10 initiatives magasins remarquables – Spécial NRF à New York

Pour en finir avec le retail ennuyeux ! Malgré ce qu’on entend sur le déclin des magasins, de nombreuses marques et enseignes connaissent une forte croissance et ouvrent des magasins. FrenchWeb et Laurence Faguer vous invitent à suivre ce webinar pour découvrir en images les meilleures pratiques illustrant le changement RADICAL que les consommateurs attendent des retailers, basées sur des cas réels de marques et enseignes américaines. Vous allez y découvrir des initiatives facilement transposables en France prises aussi bien par de jeunes marques DTC que des retailers traditionnels pour augmenter leurs ventes.

Dans ce webinar, vous découvrirez :

Créer du lien — Marketing de l’influence, Video Commerce, Commerce par SMS…

Nourrir la relation — Adhésion, Abonnement Retail

Expériences in store transformatives — Services, Retours produits en magasin

Opération IA — Plateforme Retail Intégrée

Alt. Retail — Location, Seconde main, Retail Extraordinaire

Ce webinar sera présenté par :

