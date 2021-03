Marketing: la startup française Trustt lève 1 million d’euros auprès de Tomcat Invest

Trustt lève 1 million d’euros en seed auprès de Tomcat Invest, holding d’investissement liée à l’accélérateur Tomcat Factory. La startup française ambitionne d’élargir sa présence sur le marché français, allemand et américain.

Lancé en 2019 par Nadia Gabriel, Didier Caillon et Emmanuel Nunez, Trustt développe une solution SaaS à destination des marques. Elle leur permet de créer des « programmes ambassadeurs » sur leur site pour crée une communauté forte (ou fanbase). Selon Tustt, « les consommateurs souhaitent être plus impliqués dans la vie des marques et la conception des produits, et ainsi donner du sens à leur consommation. Certains acteurs l’ont bien compris, les DNVB ou Digital Native Vertical Brands, qui fondent leur succès sur la place centrale accordée à leur communauté ».

La startup mise donc sur la communauté pour booster le marketing de ses clients via ses programmes ambassadeurs, en faisant des influenceurs et des consommateurs les ambassadeurs des marques. Concrètement, la solution de Trustt leur permet de mener des campagnes de test produits, notamment auprès d’influenceurs, et de collecter des données pour « mieux comprendre les attentes et les besoins des consommateurs », explique l’entreprise.

« Nous avons l’ambition d’accélérer la transformation digitale des marques en leur permettant d’accéder à ce qui fait le succès de celles qui mettent leur communauté au coeur de leur développement digital », commente Nadia Gabriel, CEO de Trustt.

Trustt : les données clés

Fondateurs : Nadia Gabriel, Didier Caillon et Emmanuel Nunez

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : marketing

Financement : 1 million d’euros en seed auprès de Tomcat Invest, holding d’investissement liée à l’accélérateur Tomcat Factory.