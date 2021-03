Des box alimentaires au pet-sitting: comment le marché animalier prospère avec le numérique

Le marché des animaux de compagnie est évalué à 5 milliards d’euros par Xerfi. Numéro 1 sur ce marché en Europe, la France en compte 65 millions. Et le numérique a très bien su se saisir des opportunités que cela représente. Dans cette chronique, Jean-Luc Raymond de France Num fait un tour d’horizon des innovations. Il revient par exemple sur Gamelle, une startup née en 2020 qui a lancé une application qui « affiche le même type d’informations que Yuka, avec plus de 6 000 références pour animaux sur environ 300 marques ». Il y a aussi les box alimentaires, les plateformes pour faire garder ses animaux… Vous verrez également comment faire pour transformer un animal en influenceur sur les réseaux sociaux avec l’exemple de la truie Luna et pourquoi les chats sont devenus les rois d’Internet. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

L’actualité à retenir

Fondée en 2017, Pharmedistore est une marketplace qui propose des produits de parapharmacie à destination des pharmaciens. C’est donc une marketplace B to B. Elle fait partie du groupe Pharmedigroup, qui compte 18 salariés, et abrite également Pharmedinsight, un institut d’études expert en marché officinal, et Pharmedisound, une régie qui accompagne les pharmaciens dans l’animation sonore de leur officine, deux structures complémentaires créées en 2019.

Entre 2019 et 2020, le groupe a multiplié son chiffre d’affaires par cinq. Pour attirer les pharmaciens, la marketplace compte notamment sur des marques de parapharmacie de niche autour de la naturalité, du bio et du made in France. Pour poursuivre son développement, Pharmedistore veut devenir plus largement une plateforme de services digitaux à destination des pharmaciens. Nous avons échangé avec Sandrine Montoya, directrice marketing et business development, pour en savoir plus.

WildCard

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous allons évoquer le début des expérimentations de la reconnaissance faciale dans les aéroports français. Si les deux méthodes encore à l’étude sont bien distinctes, l’une à Paris et l’autre à Lyon, elles ont bel et bien toutes les deux un point commun, se heurter de plein fouet à la législation française et européenne en vigueur.

