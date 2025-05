MecAgent lève 2,75 millions d’euros pour automatiser la conception mécanique grâce à l’IA

Quand chaque itération de design peut coûter des heures d’ingénierie et ralentir la mise sur le marché d’un produit, MecAgent veut réinventer le travail des ingénieurs mécaniques. En s’appuyant sur des agents autonomes, la startup développe un assistant intelligent capable de prendre en charge les tâches répétitives de modélisation, de vérification et d’estimation, tout au long du cycle de conception.

La solution repose sur une technologie Specs-to-CAD, qui convertit des descriptions textuelles ou des croquis en fichiers 3D paramétriques. Objectif : accélérer la transition de l’idée au prototype, en réduisant les frictions entre la formulation du besoin et la génération d’un fichier prêt pour fabrication.

Parmi les fonctionnalités phares de la plateforme :

Text-to-CAD : transformation automatique de descriptions textuelles en modèles 3D exploitables. Recherche intelligente de fichiers : exploration de bases de données CAD à partir de mots-clés ou croquis. Vérification de conformité : détection automatique d’erreurs selon les standards industriels. Estimation de coûts en direct : calcul dynamique basé sur géométrie, matériaux et processus. Conversion de croquis en modèles 3D : simplification du prototypage à partir de dessins à main levée. Compatibilité avec les principaux logiciels CAD : SolidWorks, CATIA, Inventor, Fusion 360, Creo.



Conçue pour s’intégrer aux outils déjà utilisés dans les bureaux d’études, la plateforme permet une collaboration plus fluide entre équipes techniques et métiers. Elle s’adresse notamment aux entreprises industrielles, fabricants et startups hardware cherchant à réduire leurs cycles de conception tout en augmentant la qualité des designs livrés.

Fondée par Owein Dourneau, Alexandre Senet et Guillaume Debregeas, MecAgent vient de lever 2,75 millions d’euros (3 millions de dollars). Ce financement est soutenu par Outlander VC, Founders, Inc., Earthling VC, Kima Ventures, Irregular Expressions, ainsi que les business angels Thomas Wolf et Arnaud Kooij.