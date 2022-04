MedTech : Carmat lève 40,5 millions d’euros par émission d’actions pour relancer son cœur artificiel

La MedTech française Carmat, qui déploie un cœur artificiel, réalise une levée de fonds d’un montant total brut de 40,5 millions d’euros, dont 36,5 millions d’euros auprès d’investisseurs spécialisés et 4,1 millions d’euros de particuliers (via la plateforme PrimaryBid). L’entreprise lancée en 2008 avait suspendu les implantations de son cœur artificiel en raison d’incidents survenus sur certaines prothèses. Après avoir identifié et corrigé le problème, Carmat entend désormais reprendre son activité.

En juillet 2021 et pour la première fois, l’entreprise a vendu un exemplaire de son cœur artificiel total. Commercialisé sous la marque Aeson, il a été implanté sur un patient en Italie afin de servir de relais dans l’attente d’une greffe. Cependant, deux des composants de la prothèse ont généré des incidents.

Feu vert pour la commercialisation

En décembre 2020, Carmat avait obtenu le marquage CE en Europe, ce qui lui avait donné le feu vert pour la commercialisation de son cœur artificiel en Europe, en tant que pont à la transplantation (c’est-à-dire en attendant une greffe), grâce à des résultats intermédiaires positifs de l’étude Pivot, qui a débuté en 2016.

En novembre 2019, les résultats de l’étude portant sur les 11 premiers patients implantés avaient montré que « 73% de ces patients ont atteint les six mois de survie avec la prothèse ou une transplantation cardiaque réussie » dans les six mois suivant l’implantation (ce qui était l’objectif primaire de l’étude). Outre la France, ces implantations en Europe ont eu lieu au Danemark, en République tchèque et au Kazakhstan.