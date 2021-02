[Webinar]

Comment améliorer la gestion de l’ensemble de vos projets avec monday.com

Lorsque l’on pilote plusieurs projets simultanément, jongler sans cesse entre différents outils et courir en permanence après les différentes parties prenantes pour obtenir des réponses sans déperdition d’informations peut vite s’avérer être un véritable défi.

C’est pourquoi Synolia vous propose, lors de ce webinar, de découvrir monday.com, solution de gestion de projet conçue pour s’adapter à toutes les méthodologies projet, de la plus traditionnelle à la plus complexe et personnalisée. La solution monday.com vous permet de centraliser le pilotage de tous vos projets en un seul outil intuitif, simple d’utilisation et plébiscité par les équipes.

Au programme de ce webinar :

Pourquoi un outil de gestion de projet global est-il nécessaire ?

Démonstration de monday.com pour les directeurs et chefs de projet

Questions / réponses

Informations :

Date : jeudi 4 mars 2021

Horaires : 11h30 – 12h00

Ce webinar sera animé par Julien Rodier, ingénieur commercial Synolia

À propos de monday.com :

monday.com est une plateforme de gestion de projet, conçue pour aider les équipes à centraliser et simplifier la gestion de tous leurs projets. La solution permet aux équipes de piloter facilement et efficacement des projets complexes, et offre suffisamment de flexibilité grâce à une plateforme entièrement personnalisable. Plus de 110 000 entreprises de tous secteurs d’activité à travers le monde utilisent monday.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici

