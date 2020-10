Meilleurtaux: Silver Lake prend le contrôle du groupe français

Meilleurtaux passe sous le contrôle du fonds d’investissement américain Silver Lake qui devient l’actionnaire majoritaire en misant entre 700 et 800 millions d’euros. En juillet dernier, le fonds avait déjà annoncé le rachat d’une majorité du capital de Meilleurtaux à Goldman Sachs, qui était devenu actionnaire majoritaire en 2017 via son fonds West Street Capital Partners VII.

Depuis son rachat par le fonds Equistone en 2013, Meilleurtaux a entrepris une stratégie de diversification et a conclu de nombreuses acquisitions. L’entreprise spécialisée qui développe une marketplace de services et produits financiers a notamment racheté MonFinancier en 2019, une société de conseil en investissements financiers en ligne, rebaptisée Meilleurplacement, ou encore le site d’information financière cBanque en 2018, rebaptisé MoneyVox. Une stratégie payante pour le groupe français qui revendique plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, soit deux fois plus qu’en 2016.

Données, IA et traitement digital

Un fonds à l’envergure internationale comme Silver Lake permettra à l’entreprise de se développer au niveau technologique, notamment en améliorant l’expérience utilisateur ou la sécurisation des données. «Le Groupe souhaite plus que jamais demeurer à la pointe de l’expérience client, digitale, à distance et en agence en poursuivant ses projets en matière d’utilisation des données, d’intelligence artificielle, de traitement digital des documents ou d’interfaçage par API avec l’ensemble de ses partenaires, tout en offrant un accompagnement et une qualité de service personnalisé de premier ordre», expliquent Guillaume Autier, président exécutif du Groupe Meilleurtaux et Hervé Hatt, président du Conseil d’administration.

Avec plus de 60 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Silver Lake a investi dans des sociétés emblématiques de la Tech telles qu’Alibaba, Airbnb, Twitter, Skype ou plus récemment Silae et Cegid en France.