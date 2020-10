Découvrez l’Episode 3 du podcast L’Audace, réalisé en partenariat avec la French Tech, afin de vous faire découvrir des clefs pour accueillir, financer, manager et encourager des talents aux profils atypiques.

Nous réalisons un focus sur la thématique du financement. En effet, les profils atypiques rencontrent encore plus de difficultés à lever des fonds auprès des business angels, des fonds d’investissement et les banques.

Imène Maharzi, business angel et fondatrice de Own Your Cash, une entreprise pour former les business angel à ouvrir le portefeuille d’investissement au profils de tous horizons, nous donne les clefs pour rentrer en contact avec des porteurs de projet atypiques, les écouter et analyser leur projet sans préjugés et surtout démontrer que la différence est une source rentable d’innovation.

Nous avons également rencontré Thomas Lafosse. De danseur professionnel à fondateur de l’incubateur Machinarium à La-Roche-sur-Yon, il nous raconte son parcours mais surtout les problématiques qu’il a rencontré pour lever des fonds et comment il a réussi à les dépasser.