Withings, Alan, DNA Script… : les levées de fonds de l’année 2020 dans l’e-santé

La pandémie, qui affecte évidement le secteur de la santé, a suscité un regain d’interêt pour les startups e-santé, capables de proposer des solutions alternatives aux consultations en présentiel, ou encore des solutions améliorant le bien-être et la santé pendant le confinement. Les objets connectés relatifs à la santé, les laboratoires Tech ou encore la télémedecine font partie de ces innovations qui se sont montrées utiles si ce n’est nécessaires. Selon une étude de l’association des Entreprises de Télémédecine (LET) menée pendant la première vague, 20% des personnes interrogées ont eu recours aux plateformes de télémédecine pour éviter de se rendre aux urgences, près de 30% des téléconsultations ont été réalisées hors parcours de soin durant la période de confinement, et 80% des patients ont déclaré que le motif de leur consultation a été résolu grâce à la télémédecine. Retour sur les levées de fonds dans l’e-santé en cette année particulière.

Withings: 53 millions d’euros

Withings est un spécialiste de la santé connectée. Il développe des objets connectés (balances, montres et autres appareils) qui évaluent la santé et le bien-être des utilisateurs.

Investisseurs: Gilde Healthcare, Idinvest Partners, Bpifrance, BNP Paribas Développement, Oddo BHF, Adélie Capital

Alan: 50 millions d’euros

Alan est une AssurTech spécialisée dans la santé. C’est en 2016, alors qu’entrait en vigueur l’obligation pour les entreprises de fournir une complémentaire santé à leurs salariés, qu’Alan a émergé dans ce marché avec une offre 100% digitale.

Investisseurs: Temasek, Index Ventures, CNP Assurances, Partech Ventures

DNA Script: 46 millions d’euros

La startup française DNA Script cherche à développer une imprimante capable de synthétiser de l’ADN de haute qualité pour élargir le champ des possibles dans les sciences de la vie et la technologie.

Investisseurs: Casdin Capital, Danaher Life Sciences, Agilent Technologies, Merck KGaA, Life Sciences Partners (LSP), Bpifrance, Illumina Ventures

Owkin: 22,5 millions d’euros

Owkin ambitionne de développer de nouveaux médicaments grâce à une approche technologique.

Investisseurs: Bpifrance, Cathay Innovation, MACSF

Stilla Technologies: 20 millions d’euros

Stilla Technologies propose une technologie dont le but est de permettre aux chercheurs de détecter et quantifier les mutations d’ADN avec plus de précision grâce au PCR digitale.

Investisseurs: TUS-Holdings, Illumina Ventures, Kurma Partners, LBO France Paris Saclay Seed Funds BNP Paribas Développement Idinvest

Alderaan Biotechnology: 18,5 millions d’euros

Alderaan Biotechnology est spécialisé dans le développement d’anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer.

Investisseurs: Advent France Biotechnology (AFB), Medicxi

Cardiologs: 15 millions d’euros

Cardiologs développe une solution d’interprétation automatique des électrocardiogrammes (ECG).

Investisseurs: Alven, ISAI, Idinvest, Bpifrance, Kurma Diagnostics, Paris-Saclay Seed Fund

H4D: 15 millions d’euros

H4D développe des cabines de télémédecine permettant au médecin de mesurer le rythme cardiaque, la température et la pression artérielle d’un patient à plusieurs centaines de kilomètres de distance.

Investisseurs: Atoga, Aviva France Ventures, Bpifrance, LBO France Venture, Supernova Invest, family office

Sensome: 8 millions d’euros

Sensome a développé un capteur miniaturisé pour améliorer le traitement des AVC.

Investisseurs: Kurma Partners, Idinvest, BNP Paribas Développement, Paris-Saclay Seed Fund

Gleamer: 7,5 millions d’euros

Gleamer est spécialisé dans les logiciels d’intelligence artificielle pour diagnostiquer des maladies.

Investisseurs: XAnge, MACSF, Majycc eSanté Invest, Crista Galli Ventures, Elaia, Bpifrance, business angels

Medaviz: 6 millions d’euros

Medaviz commercialise une solution SaaS permettant d’optimiser le temps médical de la téléconsultation, en organisant des permanences.

Investisseurs: Groupama Loire Bretagne, Matmut, MBA Mutuelle, Bpifrance

Medireport: 5 millions d’euros

Medireport développe une plateforme de gestion de données exhaustive à tous les échelons du cycle de soins, y compris l’imagerie, l’élaboration de rapports de procédures, l’hémodynamique, la gestion de l’inventaire, l’intégration aux registres, les analyses statistiques et plus encore.

Investisseurs: Elige Capital, Extens

ABC Transfer: 3 millions d’euros

ABC Transfer conçoit et fabrique des Systèmes de Transfert Rapide sécurisés (RTS) pour l’industrie pharmaceutique.

Investisseurs: Go Capital

Alogia: 3 millions d’euros

Alogia se définit comme un spécialiste de la prévention santé dans l’habitat senior.

Investisseurs: business angels

PKvitality: 2,5 millions d’euros

PKvitality est une start-up spécialisée dans les bio-wearables.

Investisseurs: Beurer GmBH

C4Diagnostics: 2,3 millions d’euros

C4Diagnostics conçoit, développe et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants dans le domaine des maladies infectieuses.

Investisseurs: CAAP Création Région Sud Investissement (géré par Turenne Capital), R2V (géré par ACG Management)

Wellium: 2 millions d’euros

Wellium est une solution de téléconsultation médicale permettant aux médecins de consulter leurs patients en ligne.

Investisseurs: Advent France Biotechnology, MACSF

Cuure: 1,8 million d’euros

Cuure propose des abonnements mensuels à des compléments alimentaires.

Investisseurs: Kima Ventures, Newfund

Simango: 1,2 million d’euros

Simango développer des formations en réalité virtuelle dans les hôpitaux.

Investisseurs: West Web Valley, Breizh Up

Medicaim: 1,2 million d’euros

Medicaim développe une plateforme destinée au voyage médical.

Investisseurs: Laurent Ritter (Voodoo), Flavien Kulawik (KLB Group) et Didier Valet, ancien directeur général délégué de la Société Générale



Biloba : 1,2 million d’euros

Biloba développe une application instantanée permettant aux parents d’accéder facilement et très rapidement à des professionnels pédiatriques.

Investisseurs: Calm/Storm Ventures, Inventures, Tiny VC, Id4 Ventures, business angels

SideROS: 1 million d’euros

SideROS développe une solution contre les cellules cancéreuses.

Investisseurs privés.

Telegrafik: 980 000 euros

Telegrafik développe une plateforme intelligente d’analyse de données provenant de capteurs afin de proposer du suivi d’activité et de l’alerting.

Investisseurs: Citizen Capital, Aviva Impact Investing, BADGE, Vessoa, Lita.co, business angels

LinkyVet: 550 000 euros

LinkyVet est une solution de télémédecine vétérinaire.

Investisseurs: Kreaxi, C2AD, business angels