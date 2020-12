Mobilité: Vianova lève 1,8 million d’euros auprès de la RATP

Vianova lève 1,8 million d’euros en amorçage auprès du Groupe RATP, via sa filiale dédiée aux investissements dans les startups RATP Capital innovation​, avec la participation du fonds européen Contrarian Ventures​, spécialisé dans l’énergie et la mobilité. La jeune startup parisienne entend optimiser la gestion des services de mobilité partagée dans les villes européennes.

Lancé en 2019 par Thibault Castagne, Vianova développe une plateforme de données supervisant les trajets, destinée à faciliter la collaboration entre les villes et les opérateurs de mobilité urbaine. Sur cette plateforme, les responsables municipaux peuvent mesurer les flux de mobilité grâce aux données récoltées par Vianova. Déjà présente à Bruxelles, Helsinki, Zurich et Stockholm, la startup revendique la supervision de plus de deux millions de trajets par mois.

Organiser l’espace public

« L’évolution rapide de la mobilité urbaine bouscule les villes dans leur manière d’organiser l’espace public », commente Thibault Castagne. « Nos partenaires municipaux considèrent aujourd’hui les données comme un outil essentiel de leur gouvernance, et notre collaboration étroite sur ce sujet a permis de développer des cas d’usage de plus en plus élaborés ». Pour accroître son efficacité, Vianova s’est également associé à des acteurs influents de la mobilité urbaine, à l’instar de Bird, BlaBla Ride (Voi) et Bolt. « Les opérateurs de mobilité comprennent également le rôle majeur que peuvent jouer les villes dans leur développement et leur réussite. »

Pour la RATP, cet investissement s’inscrit dans sa stratégie visant à devenir «le partenaire privilégié de villes intelligentes et durables». Début novembre, le groupe annonçait le rachat de la plateforme de calcul d’itinéraires Mappy à Solocal (ex-Pages jaunes), troisième acteur de la mobilité en France après Google Maps et Waze selon une étude de Médiamétrie réalisée en août 2020. Mappy a rejoint RATP Smart Systems, une filiale de la compagnie de transports, pour y apporter son expertise.

Vianova : les données clés

Fondateur : Thibault Castagne

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : mobilité

Financement : 1,8 million d’euros en amorçage auprès du Groupe RATP, via sa filiale dédiée aux investissements dans les startups RATP Capital innovation​, avec la participation du fonds européen Contrarian Ventures.