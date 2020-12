Qonto, Swile, Lydia… : les levées de fonds de l’année 2020 dans la FinTech

Alors que les FinTech françaises connaissaient une forte croissance en 2019 (l’association France FinTech en comptait plus de 600), elles ont été interrompues dans leur élan par la crise économique et sanitaire liée au Covid-19. Le ralentissement économique général les a affectées, tout comme leurs clients et investisseurs. Cependant, selon une étude réalisée par l’organisation indépendante deVere Group, l’usage des applications FinTech a bondi de 72% en Europe pendant la crise. Signe que l’aspect innovant et les services à distance des FinTech ont su séduire. Retour sur les levées de fonds de plus de 1,5 million d’euros dans la FinTech en cette année particulière.

Qonto : 104 millions d’euros

Qonto développe une néobanque à destination des TPE et travailleurs indépendants.

Investisseurs : Tencent, DST Global

Swile : 70 millions d’euros

Swile (ex-Lunchr) dématérialise les tickets restaurants sous forme de carte de paiement.

Investisseurs : Index Ventures, Idinvest, Bpifrance, Daphni, Kima Ventures

Lydia : 40 millions d’euros

Lydia a été popularisée par sa fonctionnalité de remboursement entre particuliers. La startup a depuis étendu son champ d’action en permettant à ses utilisateurs de regrouper leurs comptes bancaires sur une seule application, de faire des virements bancaires ou encore de créer des cagnottes en ligne.

Investisseurs : Tencent

Memo Bank : 20 millions d’euros

Memo Bank (ex-Margo Bank) est une banque pour les petites et moyennes entreprises.

Investisseurs : BlackFin Capital Partners, Daphni, Bpifrance Investissement

+Simple : 20 millions d’euros

La startup +Simple est spécialisée dans le courtage en assurance pour les professionnels.

Investisseurs : Idinvest, OneRagtime, Mundi Ventures, Speedinves

Tinubu Square : 15 millions d’euros

Tinubu Square édite des solutions SaaS de gestion d’assurance-crédit et de caution.

Investisseurs : Long Arc Capital Bpifrance

Spendesk : 15 millions d’euros

Spendesk développe une solution SaaS de gestion des dépenses professionnelles.

Investisseurs : Eight Roads Ventures

Alma : 12,5 millions d’euros

Lancée par ancien cadre de chez Stripe, Alma est une solution qui permet aux startups et PME de proposer à leurs clients de payer en ligne en plusieurs fois.

Investisseurs : ISAI, Idinvest

Joko : 10 millions d’euros

Joko propose au consommateur de connecter l’application mobile avec leur banque pour cumuler automatiquement des points lors de chaque achat réalisé avec leur carte bancaire (en ligne ou en magasin) auprès d’enseignes partenaires comme Carrefour, Apple ou Nike.

Investisseurs : Partech, Axeleo

Yomoni : 8,7 millions d’euros

Yomoni est spécialisé dans la gestion de l’épargne en ligne. Il développe un algorithme permettant de recommander des placements personnalisés.

Investisseurs : Weber Investissements, Crédit Mutuel Arkea

Akur8 : 8 millions d’euros

L’AssurTech Akur8 développe une solution SaaS de pricing basée sur l’intelligence artificielle.

Investisseurs : BlackFin Capital, MTech Capital

Pixpay : 8 millions d’euros

Pixpay propose une application bancaire ainsi qu’une carte bleue pour les 10-18 ans.

Investisseurs : Global Founders, Capital Bpifrance, business angels

PayLead : 6 millions d’euros

PayLead permet à des banques, des FinTechs ou encore des distributeurs de créer des programmes de fidélité grâce à l’analyse des données bancaires.

Investisseurs : Open CNP, Side Capital, Hugues Le Bret

Kard : 6 millions d’euros

La néobanque Kard permet aux adolescents dès 12 ans de disposer d’une carte de paiement Mastercard reliée à une application mobile pour gérer leurs finances et suivre leurs dépenses en temps réel.

Investisseurs : Founders Future, business angels

Score & Secure Payment : 6 millions d’euros

Score & Secure Payment se définit comme un fournisseur de solutions de paiement digital par virement et prélèvement garanti.

Investisseurs : Cegedim, Valeo

Swan : 5 millions d’euros

Swan développe une plateforme permettant aux entreprises de proposer des services bancaires à leurs clients, comme la création de comptes bancaires et la dotation d’une carte Mastercard et d’un IBAN.

Investisseurs : Creandum, Bpifrance

Eloa : 5 millions d’euros

Eloa se définit comme une plateforme collaborative de distribution de crédits et assurances.

Investisseurs : April, business angels

Libeo : 4 millions d’euros

La FinTech Libeo est spécialisée dans la gestion de paiement de factures pour les entreprises.

Investisseurs : LocalGlobe, Breega, business angels

Dimpl (ex-Moment) : 4 millions d’euros

Dimpl développe un service permettant aux entreprises de bénéficier d’une assurance à la facture, de manière à ce qu’elles soient payées en temps et en heure pour ne pas plomber leur trésorerie.

Investisseurs : Elaia, Idinvest, Bpifrance

kShuttle : 3 millions d’euros

kShuttle développe des solutions de performance financière et extra-financière.

Investisseurs : Odyssée Venture

Antenia : 2,8 millions d’euros

Antenia se définit comme est un éditeur de progiciel de gestion intégrés en mode SaaS destinés notamment aux acteurs de l’assurance et de la santé.

Investisseurs : Ebene

ParaSwap : 2,5 millions d’euros

ParaSwap est un agrégateur d’échanges décentralisés (DEX).

Investisseurs : Coinfund, CoinGecko, Blockchain Capital, Lemniscap, Spartan Capital, CMS Holdings, Arrington XRP Capital, Woodstock Fund

Vybe : 2,2 millions d’euros

Vybe est une néobanque pour les jeunes des 13 à 18 ans. Elle développe une carte de paiement ainsi qu’une application leur permettant de gérer leur argent de poche et de payer avec leur smartphone.

Investisseurs : business angels

Leocare : 2,2 millions d’euros

Leocare est une AssurTech spécialisée dans l’immobilier.

Investisseurs : Bpifrance, business angels

Smartpush : 2,1 millions d’euros

Smartpush développe une solution permettant aux banques de monétiser les données de leurs clients.

Investisseurs : Truffle Capital, Région Sud Investissement

Multis : 2 millions d’euros

Multis est spécialisé dans le développement des cryptomonnaies pour les entreprises.

Investisseurs : White Star Capital, Y Combinator, Coinbase Ventures, eFounders, Greenfield One, Digital Currency Group

Baloon : 1,8 million d’euros

Baloonest un un courtier digital qui assure les particuliers en Afrique francophone.

Investisseurs : French Partner, Wind Capital, Nelly Brossard, Gaelle Olivier et Pierre-Olivier Desaulle, Thierry Delaporte, Cyril Benoit, Bpifrance

Easyblue : 1,6 million d’euros

L’AssurTech Easyblue est une plateforme destinée aux entrepreneurs et aux freelance, notamment lorsqu’ils ont des petites structures.

Investisseurs : business angels

Praexo : 1,6 million d’euros

Praexo développe un logiciel de conseils et d’exécution basé sur des données des marchés.

Investisseurs : Truffle Capital, Rothschild & Co

PayGreen : 1,5 million d’euros

PayGreen développe une solution de paiement en ligne solidaire et écologique qui s’adresse aux e-commerçants.

Investisseurs : Leonis VC, NCI, Fairwest, NFactory, business angels

Mon Petit Placement : 1,5 million d’euros

Mon Petit Placement propose aux particuliers de placer leur argent en Bourse.

Investisseurs : Bpifrance Investissement, HUB612 Participations, business angels