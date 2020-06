Molotov: la plateforme TV va proposer « des solutions clés en main » aux professionnels

La plateforme de télévision française Molotov va lancer une offre technologique à destination des professionnels (médias, opérateurs, collectivités…) qui pourront bénéficier de ses outils pour diffuser des chaînes et vidéos à la demande, selon un communiqué. Molotov Solutions offrira « des solutions clés en main » ou « opérées pour la réalisation de projets OTT » (over-the-top, distribués via internet hors de l’offre TV des opérateurs), a annoncé la société.

Les professionnels pourront « créer, gérer, héberger et éditorialiser des plates-formes à la fois linéaires et non linéaires, gratuites et payantes, des chaînes en direct et des contenus vidéos à la demande », et les voir distribués sur les télévisions connectées, le web ou les appareils mobiles. « Depuis qu’on a lancé Molotov en 2016, on a été sollicité pour nos solutions technologiques d’abord aux États-Unis et au Canada, puis partout dans le monde », a déclaré à l’AFP le président de Molotov Jean-David Blanc.

« Chaque éditeur, opérateur ou collectivité est légitime à avoir sa propre plateforme, si le contenu est pertinent », a-t-il ajouté. Ce peut être « une chaîne d’hôtel qui voudrait moderniser sa plateforme de diffusion dans les chambres » ou un grand opérateur télécom. Le service se lance avec « près d’une demi-douzaine de clients », a précisé M. Blanc.

La plateforme Molotov pour le grand public revendique en France 11,5 millions d’utilisateurs, dont 1,5 million inscrits au premier semestre, et quelque 200 000 abonnés à l’une des offres payantes