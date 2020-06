[DIRECT] Expérience client : la file d’attente, un enjeu marketing

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Coronavirus : La Norvège suspend l’application de traçage en raison de problèmes de confidentialité

La Norvège met fin à son application de traçage du coronavirus, Smittestopp. Après les critiques de l’Autorité norvégienne de protection des données, qui a déclaré que le faible taux d’infections du pays signifiait que les atteintes à la vie privée de l’application n’étaient plus justifiées. En conséquence, l’application cessera de collecter de nouvelles données et toutes les données collectées jusqu’à présent seront supprimées et le travail sur celles-ci est suspendu. Le taux d’infection en Norvège est en effet stable et parmi les plus bas d’Europe. Cependant, selon des rapports locaux, des responsables de l’Institut norvégien de santé publique (NIPH) n’étaient pas d’accord avec cette décision.

SoftBank Group confirme qu’il envisage de vendre ses actions américaines T-Mobile.

SoftBank Group, qui détient environ 25% des actions américaines de T-Mobile a déclaré qu’il envisageait des transactions pouvant inclure des offres publiques avec T-Mobile. La vente potentielle ferait partie du programme de SoftBank, de vendre ou de monétiser jusqu’à 41 milliards de dollars d’actifs pour réduire sa dette et augmenter ses réserves de trésorerie afin de compenser les pertes importantes de ses activités d’investissement.

Intelligence artificielle: lancement d’un partenariat mondial à l’OCDE

Quinze membres fondateurs, dont la France et le Canada, ont lancé le Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle qui sera hébergé par l’OCDE à Paris. L’objectif est d’encourager l’utilisation responsable dans le respect des droits de l’homme et des valeurs démocratiques de l’intelligence artificielle. Ce parlement devrait rassembler des experts du secteur privé, des gouvernements, de la société civile et du monde académique pour effectuer des recherches et des projets pilotes sur l’intelligence artificielle.

Expérience client et transition numérique

Pour entamer cette émission, nous retrouvons Zysla Belliat, présidente de la société MMZ Conseil en marketing et présidente d’honneur de l’IREP (Institut de recherches et d’études publicitaires). pour aborder le fait que la file d’attente est un enjeu marketing.

Nous continuons avec Laurence Faguer, fondatrice de Customer Insight et spécialiste des sujets Retail pour échanger sur les innovations mises en places post confinement pour éviter les files d’attente.

Enfin nous retrouvons notre rubrique « Accélérer avec le numérique » avec Jean-Luc Raymond.