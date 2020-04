Molotov se lance dans l’éducatif avec Molotov pour l’Ecole

En cette période de confinement où les enfants sont à la maison, Molotov lance Molotov pour l’Ecole. Jean-David Blanc, président fondateur de Molotov nous en dévoile plus sur cette nouvelle offre. « L’objectif n’est pas de remplacer les cours et les devoirs donnés par les professeurs mais de les compléter et de les illustrer », met en avant Jean-David Blanc.

La situation actuelle de confinement a poussé Molotov à lancer cette solution plus vite que prévu. « L’idée est née en été 2019 mais dès que le confinement pour les enfants a été décidé, on a mis un énorme coup d’accélération. On a monté de toutes pièces le projet en une douzaine de jours avec une équipe d’une douzaine de personnes », explique Jean-David Blanc, fondateur de Molotov.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jean-David Blanc, président fondateur de Molotov :