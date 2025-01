TikTok : Trump et Biden, alliés inattendus pour sauver l’application du dark screen?

La saga TikTok aux États-Unis prend un tour encore plus incertain à l’approche du 19 janvier, date butoir pour que ByteDance vende ses activités américaines ou fasse face à une interdiction nationale de la plateforme. La Cour suprême, attendue pour trancher sur la loi imposant cette vente ou interdiction, reste silencieuse pour le moment, amplifiant les tensions autour de ce dossier hautement politisé.

En parallèle, Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier, a laissé entendre qu’il pourrait signer un décret exécutif pour suspendre l’application de la loi pendant 60 à 90 jours. Trump, qui avait initialement soutenu une approche stricte envers TikTok lors de son premier mandat, a récemment loué l’impact de l’application pour mobiliser les jeunes électeurs lors de sa campagne, ajoutant que sa décision finale dépendra du verdict de la Cour suprême. A noter que Shou Chew, PDG de TikTok, participera à l’investiture de Donald Trump après avoir été invité à siéger sur la tribune officielle aux cotés de Mark Zuckerberg et Elon Musk.

L’administration Biden, de son côté, explore des options pour appliquer la loi sans provoquer une interruption immédiate du service pour les utilisateurs américains. Toutefois, un haut fonctionnaire a indiqué que Biden hésite à prolonger la date limite, sauf si ByteDance montre des progrès significatifs vers une vente, ce qui n’a pas encore été le cas.

Les incertitudes sont également amplifiées par des obstacles technologiques et juridiques. Apple, Google et les fournisseurs de services d’hébergement pourraient faire face à des milliards d’euros d’amendes s’ils ne bloquent pas l’accès à TikTok après le 19 janvier. En parallèle, Pékin s’oppose fermement à une vente forcée, qu’il qualifie de violation des règles internationales du commerce.

L’hypothèse d’un rachat de TikTok par X circule depuis plusieurs mois et a été remise en lumière cette semaine. Un tel rachat permettrait de conserver les données des utilisateurs américains sous contrôle tout en transformant X en un acteur majeur des réseaux sociaux. Pour le moment, ni Elon Musk ni ByteDance n’ont réagi à ces informations.

D’autres investisseurs, dont Kevin O’Leary et Frank McCourt, continuent de promouvoir des solutions comme un rachat des activités américaines.

La situation actuelle représente un risque majeur pour Oracle, fournisseur de services cloud pour TikTok aux États-Unis. Ce partenariat génère des revenus significatifs (estimés à 800 millions de dollars) et renforce sa compétitivité face à AWS et Microsoft Azure. Une interdiction ou un transfert à un autre acteur mettrait fin à ces avantages financiers et stratégiques, fragilisant sa position sur le marché du cloud.