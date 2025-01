Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle, nous n’en savons pas plus… / François Chollet cofonde NDEA / La saga TikTok continue.

Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle, nous n’en savons pas plus…

L’opération de com continue, avec aucune véritable nouvelle annonce au sujet du Sommet de l’IA qui se tiendra à Paris les 10 et 11 février prochain.

Sommet, qui selon la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz « sera l’occasion de rappeler l’attractivité de la France en IA depuis le lancement de la 1e stratégie nationale en IA en 2018 par le Président de la République Emmanuel Macron et de réaffirmer la place de Paris comme capitale mondiale d’une IA éthique, inclusive et plus sobre. »

Tout un programme dirons certains.

La saga TikTok aux États-Unis prend un tour encore plus incertain

A l’approche du 19 janvier, date butoir pour que ByteDance vende ses activités américaines ou fasse face à une interdiction nationale de la plateforme. La Cour suprême, attendue pour trancher sur la loi imposant cette vente ou interdiction, reste silencieuse pour le moment, amplifiant les tensions autour de ce dossier hautement politisé.

En parallèle, Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier, a laissé entendre qu’il pourrait signer un décret exécutif pour suspendre l’application de la loi pendant 60 à 90 jours. Trump, qui avait initialement soutenu une approche stricte envers TikTok lors de son premier mandat, a récemment loué l’impact de l’application pour mobiliser les jeunes électeurs lors de sa campagne, ajoutant que sa décision finale dépendra du verdict de la Cour suprême. A noter que Shou Chew, PDG de TikTok, participera à l’investiture de Donald Trump à laquelle il a été invité.

L’administration Biden, de son côté, explore des options pour appliquer la loi sans provoquer une interruption immédiate du service pour les utilisateurs américains. Toutefois, un haut fonctionnaire a indiqué que Biden hésite à prolonger la date limite, sauf si ByteDance montre des progrès significatifs vers une vente, ce qui n’a pas encore été le cas.

Le grand perdant de ce bannissement serait ORACLE qui assure l’hébergement des données de l’app et qui pourrait perdre plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires.

François Chollet, pionnier de l’intelligence artificielle, cofonde Ndea, un laboratoire dédié à l’AG

Après 10 ans chez Google, le français François Chollet, chercheur reconnu en intelligence artificielle et créateur de Keras, une bibliothèque d’apprentissage profond largement utilisée, s’associe à Mike Knoop, cofondateur de Zapier, pour lancer Ndea. Ce nouveau laboratoire de recherche se concentre sur le développement et l’opérationnalisation de l’intelligence artificielle générale (AGI), avec pour ambition de repousser les limites actuelles de l’IA et de transformer la recherche scientifique en applications concrètes.

Datadog rachète Quickwit pour renforcer ses capacités en big data

Datadog, spécialiste de l’APM et de l’observabilité, a annoncé l’acquisition de Quickwit, start-up fondée en 2022 à San Francisco par Adrien Guillo, François Massot et Paul Masurel. Quickwit, développée en Rust et reposant sur le moteur de recherche open source Tantivy, se distingue par une architecture séparant le compute et le stockage, offrant des économies et une flexibilité accrues. Datadog prévoit d’intégrer cette technologie pour répondre aux exigences réglementaires liées à la résidence des données et à la protection de la vie privée. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Cathay Innovation mise sur la startup allemande Nelly pour digitaliser les cabinets médicaux

Cathay Innovation a co-dirigé un tour de Série B de 50 millions d’euros pour Nelly, la startup allemande qui digitalise les processus administratifs et financiers des cabinets médicaux. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Cathay d’accompagner des entreprises innovantes à fort potentiel, notamment dans les domaines de la santé et de la fintech.

DFNS annonce (enfin) sa série A de 15 millions d’euros

Comme nous vous l’informions le 12 décembre, DFNS annonce son nouveau tour de table de 15 millions d’euros.

DFNS offre une plateforme Wallet-as-a-Service (WaaS) qui permet aux fintechs et institutions financières de créer, intégrer et gérer des portefeuilles numériques multi-chaînes de manière simple et automatisée. Sa compatibilité avec les principales blockchains, couplée à un système de gestion granulaire des politiques de gouvernance, assure une interopérabilité et une conformité réglementaire aux normes comme l’EU DORA et l’US FISMA.

Cybersécurité : les États-Unis débattent d’une stratégie offensive face aux cybermenaces

Alors que les cyberattaques imputées à la Chine, notamment par le groupe Volt Typhoon, continuent de menacer les infrastructures critiques des États-Unis, des responsables comme Mike Waltz appellent à une stratégie offensive plus agressive. Cette posture viserait à dissuader les intrusions en utilisant des cyberattaques ciblées sur les systèmes adverses, s’inspirant de modèles stratégiques comme la « destruction mutuelle assurée. »

Cependant, cette approche suscite des interrogations. Les experts rappellent que les cyberopérations offensives sont techniquement complexes, nécessitant une infiltration préalable des réseaux ennemis, une cartographie précise et des attaques ciblées et pourraient être source d’escalade.

La stratégie actuelle, qui privilégie une combinaison de sanctions économiques, actions légales et renforcement des défenses, pourrait être complétée par des opérations dites de « cyber-campagnes » persistantes, comme le propose l’ancien responsable de Cyber Command, Charles Moore.

L’industrie du jeu vidéo en crise malgré des sommets atteints en 2021

Selon une étude réalisée par Matthew Ball, l’industrie du jeu vidéo fait face à un ralentissement marqué depuis son pic en 2021. Les éditeurs indépendants ont sous-performé le marché, notamment Unity et Ubisoft, tandis que Konami et Capcom ont tiré leur épingle du jeu.

Le secteur est également touché par une vague de licenciements records : 14 800 en 2024, après 10 500 en 2023. En parallèle, les financements en capital-risque pour les studios de contenu ont chuté de 77 % par rapport à 2021, retrouvant des niveaux de 2018-2019. Ces difficultés ont conduit à l’annulation de nombreux projets, parmi lesquels « The Last of Us Online » ou « The Division Heartland ».

Ce déclin s’explique aussi par la baisse du nombre de joueurs réguliers (-5 points entre 2021 et 2024) et une réduction du temps de jeu hebdomadaire moyen (17,5 heures en 2021 contre environ 13 heures en 2024). À cela s’ajoute une concurrence accrue d’autres industries comme les vidéos numériques (+26,5 % de dépenses en 2023) et la musique enregistrée (+5,4 %).

