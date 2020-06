Mr Suricate lève 2 millions d’euros pour détecter les bugs sur les sites d’e-commerce

Mr Suricate, spécialisé dans la détection de bugs sur les sites d’e-commerce, lève 2 millions d’euros auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et Pays de la Loire Participations. La startup nantaise avait déjà levé un demi-million d’euros en février 2019.

Fondé en 2015 par Fabrice Beck et Fabien Van Herreweghe, Mr Suricate développe une solution Saas de détection des bugs dans le parcours clients des sites d’e-commerce et d’assurances. Cette solution détecte et qualifie les anomalies informatiques en temps réel et permet de les faire remonter à l’entreprise par mail avec des captures d’écran à l’appui. Son interface leur propose également un recensement des données métrique des campagnes lancées. Les clients peuvent ainsi gérer et administrer des tests automatisés.

« Mr Suricate donne l’opportunité aux entreprises présentes sur le web de se concentrer sur leurs activités et de déléguer leurs tests et recette en 100% « Télé-Suricate », une tendance plutôt actuelle », commente Fabien Van Herreweghe, directeur général de Mr Suricate. Grâce à ce modèle, la startup compte parmi ses clients des entreprises renommées telles que Fnac-Darty, Intersport, La Poste, Franprix ou encore Oui.scnf.

Franchir de « nouveaux caps techniques »

« Mr Suricate s’est très vite imposé sur le marché grâce à sa capacité de gérer l’intégralité de la gestion de tests fonctionnels et de réduire ainsi les coûts par 10. Cette levée de fonds va nous permettre de passer à la vitesse supérieure et de concrétiser l’ensemble de nos objectifs ». Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup ambitionne de développer ses solutions, son pôle commercial, et de recruter plus de 60 collaborateurs.

« Avec cette levée de fonds, nous allons pouvoir remplir rapidement l’ensemble de nos objectifs, tout en franchissant de nouveaux caps techniques, notamment sur le deeplearning de l’outil, afin d’enrichir encore davantage nos services. De plus, nous allons pouvoir recruter massivement plus d’une soixantaine de salariés d’ici à fin 2022 afin de soutenir l’accroissement de la société et dans un premier temps nous positionner rapidement sur l’intégration continue », conclut Fabrice Beck, président de Mr Suricate.

Mr Suricate : les données clés

Fondateurs: Fabrice Beck et Fabien Van Herreweghe

Création: 2015

Siège social: Nantes, ‎Pays de la Loire

Secteur: web, informatique

Activité: solution Saas de détection des bugs dans le parcours clients des sites d’e-commerce et d’assurances

Financement: 2 millions d’euros en juin 2020 auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et Pays de la Loire Participations.