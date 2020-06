[DIRECT] Les startups allemandes, les plus impactées d’Europe par la crise

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à contacter: Richard@Decode.media

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

Les enfants passent autant de temps devant Youtube et que devant TikTok aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne

Une nouvelle étude sur l’utilisation et les habitudes des applications pour enfants indique que les enfants partagent désormais leur temps entre Youtube et d’autres applications, comme TikTok, Netflix et des jeux mobiles comme Roblox. Les enfants de 4 à 15 ans en Espagne, aux Etats-Unis et au Royaume Uni passent désormais en moyenne 85 minutes par jour à regarder des vidéos YouTube, contre 80 minutes par jour sur TikTok. Cela représente une réelle menace pour la domination de Youtube.

Google Docs est devenu le média social des manifestations américaines

La simplicité et l’accessibilité du logiciel de traitement de texte en ont fait un outil gagnant. Dans la semaine qui a suivi le meurtre de George Floyd, des centaines de milliers de personnes ont rejoint les manifestations aux États-Unis et dans le monde entier. L’un des outils clés pour organiser ces manifestations est surprenant: il n’est pas crypté, ne dépend pas de la connexion à un réseau social et n’a même pas été conçu à cet effet. Il s’agit de Google Docs. La semaine dernière, Google Docs est devenu un moyen de tout partager, des listes de livres sur le racisme aux modèles de lettres aux membres de la famille et aux représentants. Mais ce n’est pas la première fois. En fait, les militants utilisent ce logiciel depuis des années comme un outil de protestation plus efficace que Facebook ou Twitter.

Mr Suricate lève 2 millions d’euros pour détecter les bugs sur les sites d’e-commerce

Mr Suricate, spécialisé dans la détection de bugs sur les sites d’e-commerce, lève 2 millions d’euros auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et Pays de la Loire Participations. La startup nantaise avait déjà levé un demi-million d’euros en février 2019. Fondé en 2015 par Fabrice Beck et Fabien Van Herreweghe, Mr Suricate développe une solution Saas de détection des bugs dans le parcours clients des sites d’e-commerce et d’assurances.

Trois interviews : Station F, Méthode AARRR, Marketing digital

Pour entamer cette émission, nous abordons l’impact de la crise sur les startups en Europe, aux Etats-Unis et en Israel à travers une étude réalisée par STATION F auprès de 1000 startups. Nous avons échangé avec Roxanne Varza, directrice de Station F, à ce propos.

Nous continuons avec Yoann Lopez, CMO au sein de Comet qui nous explique comment la méthode marketing AARRR peut être adaptée dans les services RH et les bénéfices qu’ils en retirent.

Enfin nous retrouvons Julien Oudart, entrepreneur et co-auteur du livre « Les 20 métiers du marketing digital » dans le quel il analyse les nouveaux métiers du marketing digital.