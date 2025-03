Multimodalité + edge computing : la recette d’Alibaba pour l’IA de terrain

Alibaba Cloud poursuit l’industrialisation de sa stratégie en matière d’intelligence artificielle en dévoilant Qwen2.5-Omni-7B, un modèle de nouvelle génération conçu pour les usages embarqués. Ce modèle multimodal, capable de traiter textes, images, audio et vidéo, est optimisé pour une exécution sur des terminaux edge comme les téléphones mobiles, sans dégradation de performance.

En misant sur l’exécution locale plutôt que sur la seule puissance des infrastructures cloud, Alibaba veut adresser un besoin croissant d’autonomie et de réactivité dans les applications d’IA. Le modèle peut générer des réponses textuelles et vocales en temps réel, ce qui le rend particulièrement adapté à des cas d’usage à forte contrainte temporelle ou contextuelle.

Selon l’entreprise, Qwen2.5-Omni-7B constitue une base technique pertinente pour le développement d’agents intelligents à faible coût. Parmi les exemples d’intégration évoqués : une assistance vocale en temps réel pour les personnes malvoyantes, ou encore l’intégration dans les futurs véhicules de BMW, dans le cadre d’un partenariat élargi officialisé cette semaine.

Cette approche technique s’inscrit dans une logique d’ouverture : le modèle est mis à disposition en open source sur Hugging Face et GitHub, à l’image de la dynamique lancée en Chine par le modèle R1 de DeepSeek. Alibaba revendique à ce jour plus de 200 modèles génératifs ouverts depuis trois ans, consolidant ainsi une stratégie d’écosystème favorable à l’adoption rapide.

Ce changement de cap intervient alors que la compétition s’intensifie dans l’IA générative en Chine. Baidu a récemment présenté son propre modèle multimodal et un LLM orienté raisonnement, tandis qu’Alibaba multiplie les itérations : nouvelle version de son assistant Quark, mise à jour de la série Qwen, et projets d’intégration dans l’univers Apple. L’entreprise a par ailleurs annoncé un investissement de 53 milliards de dollars sur trois ans dans ses capacités cloud et IA, un effort inédit à l’échelle du groupe.