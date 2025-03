DeepIP, l’IA embarquée dans Word qui transforme la pratique du droit des brevets, lève 15 millions d’euros

La propriété intellectuelle reste l’un des derniers bastions juridiques où la charge manuelle est considérable. Rédiger un brevet exige de multiples allers-retours entre experts techniques, inventeurs, avocats, examinateurs et outils bureautiques. Le moindre oubli peut entraîner un rejet coûteux. Le traitement est long, rigide, et inefficace à l’échelle. Les cabinets croulent sous des processus peu digitalisés, alors que la demande mondiale de dépôts de brevets ne cesse de croître.

Un marché mondial sous pression

Le marché de la propriété intellectuelle est confronté à une explosion des besoins. Les entreprises innovantes cherchent à protéger rapidement leurs inventions. Les avocats en brevets doivent produire plus, plus vite, et avec rigueur. Les solutions existantes, limitées à l’édition de texte ou à l’analyse documentaire, ne suffisent plus. L’urgence est à l’automatisation intelligente, sans compromettre la qualité juridique.

NOUVEAU 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. Abonnez-vous à notre channel WhatsApp et gardez une longueur d’avance !

DeepIP : un copilote IA intégré dans Microsoft Word

DeepIP lance une solution de nouvelle génération, disponible sur le Microsoft Marketplace et directement intégrée au sein de Microsoft Word. L’outil se positionne comme un assistant brevet complet, capable d’assister les juristes et les avocats dans toutes les étapes critiques : de la rédaction à la réponse aux notifications des offices (office actions).

Lorsqu’un avocat rédige une demande de brevet dans Word, il peut activer DeepIP via un bouton intégré. L’interface s’ouvre et permet, en langage naturel, de formuler des requêtes ou d’entrer des données techniques. L’IA analyse notes d’inventeurs, documents juridiques, figures graphiques, et génère des suggestions pour les revendications, la description ou les éléments à corriger.

Pour les réponses aux rejets des offices, DeepIP traite la demande, analyse les antériorités citées et recommande des argumentaires adaptés. Les premiers utilisateurs rapportent jusqu’à 40 % de temps gagné sur leur flux de travail.

« L’intelligence artificielle a un impact profond sur la pratique du droit de la propriété intellectuelle, notamment les brevets, qui demeurent l’un des domaines juridiques les plus complexes et manuels. Nous sommes fiers de lancer DeepIP, la nouvelle génération de copilotes brevets basés sur l’IA, qui apporte une dimension inédite en étant directement intégrée dans Microsoft Word. Étant donné que la majorité des avocats en brevets passent leurs journées de travail dans Word, DeepIP est facilement accessible, ce qui leur permet de générer des descriptions de brevets et des réponses aux notifications des offices avec plus de rapidité et de simplicité », commente François-Xavier Leduc, cofondateur et CEO de Kili Technology, maison mère de DeepIP.

Des fondateurs chevronnés

DeepIP est née au sein de Kili Technology, société experte en annotation de données et en entraînement de modèles d’IA. Les fondateurs ont conçu DeepIP comme une extension logique de leur savoir-faire en matière de traitement du langage appliqué à des cas d’usage métier. Basée en France, la startup a immédiatement ouvert une filiale aux États-Unis, où réside son CEO, pour capter les opportunités du marché américain dès le lancement.

Une exécution rapide, un financement express

DeepIP annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès de Resonance, Headline, Serena Capital et Balderton Capital. Ce financement vise à renforcer le développement produit, étendre la couverture fonctionnelle et accélérer la distribution à l’échelle internationale.