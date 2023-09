A.I. Insight Forum à Washington : Les géants de la tech débattent sur l’avenir de l’IA

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Lors d’une rencontre de trois heures à Washington avec les législateurs, trois des plus influents PDG de la tech ont partagé leurs points de vue sur l’intelligence artificielle. Elon Musk a mis en garde contre les risques civilisationnels posés par l’IA, Sundar Pichai de Google a souligné le potentiel de cette technologie à résoudre les problèmes de santé et d’énergie, tandis que Mark Zuckerberg de Meta a insisté sur l’importance de systèmes d’IA ouverts et transparents.

Le forum, intitulé « A.I. Insight Forum », organisé par le leader du Sénat, Chuck Schumer, a rassemblé non seulement des leaders de la tech mais aussi des représentants syndicaux et d’autres acteurs extérieurs au gouvernement et aux entreprises. Le but était de sensibiliser le Congrès à cette technologie en rapide évolution.

Depuis le succès de ChatGPT l’année dernière, les régulateurs se sont interrogés sur l’impact de l’IA sur l’emploi, la propagation de la désinformation et le potentiel développement de sa propre forme d’intelligence. Alors que l’Europe élabore des lois pour réguler l’IA, les États-Unis ont pris du retard. Cependant, la Maison Blanche et d’autres agences ont commencé à mettre en place des mesures de protection.

La réunion a également été l’occasion pour certains de ces PDG de promouvoir leurs agendas. Par exemple, Zuckerberg a souligné l’importance de la recherche et du développement en open source pour l’IA, tandis que d’autres ont exprimé des préoccupations quant aux risques de sécurité liés à l’IA en open source.

Musk, en particulier, a été l’un des plus volubiles sur les dangers de l’IA. Il a évoqué une crise existentielle causée par cette technologie, allant jusqu’à suggérer que si une IA extrêmement intelligente émergeait, le Parti communiste perdrait les commandes de la Chine.

Cependant, la nature à huis clos de la réunion a suscité des critiques. Des personnalités comme la sénatrice Elizabeth Warren ont interrogé l’absence de la presse lors de cette rencontre. Malgré cela, le sénateur Chuck Schumer a assuré que les futures rencontres seraient probablement publiques.

Cette réunion souligne l’importance croissante et le débat entourant l’IA, non seulement en termes de potentiel mais aussi de responsabilité et de régulation.