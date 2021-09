[Livre Blanc] Guide de la vérification d’identité numérique

En matière de vérification d’identité, le numérique tend à devenir la nouvelle norme : 2.9 milliards d’utilisateurs de smartphones estimés en 2021.

79% des utilisateurs affirment ne pas terminer le processus d’inscription sur un site internet si l’expérience utilisateur n’est pas à la hauteur de leurs attentes.

+29% de fraude à l’identité en France de 2019 à 2020. Par conséquent, les solutions de vérification d’identité précises et rapides sont indispensables pour atteindre les objectifs de votre entreprise : garantir une expérience utilisateur simple et efficace, et renforcer la confiance de vos clients en votre plateforme. Les entreprises traditionnelles se tournent vers le numérique et de nouvelles organisations entièrement digitalisées se développent. Dans ces deux cas de figure, les entreprises doivent être capables d’intégrer de nouveaux clients entièrement à distance, tout en surveillant les risques qui pèsent sur leurs plateformes, à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. Il existe différentes méthodes pour vérifier l’identité des utilisateurs en ligne mais aucune d’entre elles n’est parfaite. La majorité de ces méthodes n’est d’ailleurs pas adaptée à la vérification à distance.

Il s’agit donc de trouver le bon équilibre entre portée géographique, expérience utilisateur et prévention de la fraude. La meilleure pratique consiste donc à associer un certain nombre de solutions afin d’obtenir un système de protection global. Ce que vous lirez dans ce guide sur la vérification d’identité en ligne : Examiner les solutions de vérification d’identité les plus courantes et évaluer leurs points forts et leurs points faibles. Illustrer leurs performances dans le cadre du cycle de vie continu de l’identité client. Présentation d’applications spécifiques de la vérification d’identité adaptées aux différents besoins des entreprises



Onfido est le nouveau standard en matière de vérification d’identité sur Internet. Notre technologie basée sur l’IA détermine si la pièce d’identité d’un utilisateur est authentique ou falsifiée, et compare ensuite la photo de sa pièce d’identité aux données biométriques de son visage. C’est ainsi que nous offrons à des entreprises comme Revolut, Nickel, Mangopay, Orange et Volkswagen Financial Services l’assurance dont elles ont besoin pour l’onboarding des clients à distance, en toute sécurité.

