La BCE plaide pour un euro numérique face aux risques géopolitiques et à la domination des stablecoins

Changement de doctrine, face à la montée en puissance des stablecoins adossés au dollar et à la dépendance persistante aux acteurs américains des paiements, la Banque centrale européenne intensifie son appel en faveur d’un euro numérique. Selon Philip Lane, chef économiste de la BCE, la création d’une monnaie digitale européenne est désormais essentielle pour préserver la souveraineté monétaire du continent. Intervenant lors d’une conférence à Cork, en Irlande, il a insisté sur le fait que l’euro numérique ne se limite pas à une adaptation technologique, mais constitue un rempart stratégique dans un contexte de fragmentation géopolitique croissante.

Philip Lane a notamment mis en garde contre le risque de voir des stablecoins étrangers s’imposer comme moyen d’échange dans la zone euro, fragilisant l’autonomie financière européenne. Il a également pointé la forte dépendance aux réseaux de paiement américains comme Visa, Mastercard, ou encore PayPal, Apple et Google. L’euro numérique permettrait, selon lui, de surmonter les limites structurelles du système de paiement européen et de favoriser une collaboration renforcée entre banques et prestataires de services.

Alors que le projet a été lancé en 2021, la BCE attend désormais un cadre législatif européen pour pouvoir engager une phase de mise en œuvre concrète. Plus tôt dans la journée, Christine Lagarde appelait elle aussi à accélérer les travaux sur l’euro numérique, à la fois pour les particuliers et les transactions interbancaires, dans le but de renforcer la résilience économique du continent.