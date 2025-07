French Tech 2030 : qui peut candidater ? Décryptage et conseils aux fondateurs

Lancé en 2023, le programme French Tech 2030 ouvre une nouvelle édition. La Mission French Tech vient de publier l’appel à candidatures pour constituer la promotion 2025, avec un objectif inchangé, soutenir les startups françaises à fort potentiel technologique engagées dans des secteurs stratégiques pour la souveraineté numérique. Mais derrière l’intitulé ambitieux, quels sont les critères d’accès ? Et comment s’y préparer concrètement ?

Un programme sélectif pour startups technologiques matures

French Tech 2030 s’adresse à des entreprises qui ne sont plus au stade de l’idée ou du prototype. Pour déposer une candidature, les startups doivent avoir été créées après le 1er janvier 2012 et démontrer un niveau de maturité technologique et économique significatif.

Trois seuils doivent être franchis :

Avoir cumulé au moins 3 millions d’euros depuis le 1er janvier 2023, qu’il s’agisse de chiffre d’affaires ou de financements levés . Disposer d’une technologie validée , c’est-à-dire testée, éprouvée ou déjà déployée. Proposer un modèle d’affaires ambitieux , en France comme à l’international.



Ces conditions excluent de fait les projets en phase d’amorçage, ainsi que ceux encore centrés sur la R&D exploratoire. Les candidats doivent démontrer un début de traction commerciale ou industrielle, ainsi qu’un alignement avec les axes stratégiques définis par la Mission French Tech.

Priorité aux infrastructures critiques et aux technologies souveraines

Le programme cible des domaines jugés structurants pour l’autonomie technologique du pays. Sont expressément cités : le cloud, l’intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité, la robotique, les semi-conducteurs, l’énergie et le spatial.

Dans les faits, cela englobe un large spectre de solutions, à condition qu’elles participent à la structuration d’un écosystème numérique souverain. Les candidatures issues de secteurs périphériques (legaltech, retail, foodtech) devront justifier de leur impact sur des infrastructures critiques ou sur des technologies dites de rupture.

Un accompagnement d’un an pour franchir un cap

Les startups sélectionnées intègrent un parcours d’accompagnement d’une durée de douze mois. Ce programme, porté par la Mission French Tech, propose :

Un accès facilité aux financements publics , et un soutien dans la recherche de capitaux privés.

, et un soutien dans la recherche de capitaux privés. Une mise en relation avec les grands donneurs d’ordre , publics et privés.

, publics et privés. Un appui administratif , via le réseau des Correspondants French Tech présents dans plus de 60 administrations.

, via le réseau des Correspondants French Tech présents dans plus de 60 administrations. Des sessions de sensibilisation sur les enjeux de cybersécurité, de propriété intellectuelle et de souveraineté .

. Des opportunités de participation à des événements institutionnels de haut niveau, en France et à l’étranger.

L’objectif n’est pas d’offrir un coaching généraliste, mais d’accélérer la structuration et l’expansion d’acteurs identifiés comme stratégiques.

Conseils pratiques pour les candidats

Les startups intéressées peuvent déposer leur dossier en ligne jusqu’au 1er septembre 2025 à 23h59 sur le site de la French Tech. Le formulaire de candidature demande des éléments précis : description technologique, preuves de marché, stratégie de financement, projection à trois ans.

Il est recommandé de :

Préparer un résumé clair et chiffré de la traction commerciale (revenus ou clients) et des financements obtenus.

de la traction commerciale (revenus ou clients) et des financements obtenus. Mettre en avant l’aspect souverain ou structurant de la technologie développée.

de la technologie développée. Illustrer la capacité de déploiement à l’échelle européenne ou internationale , et la vision long terme.

, et la vision long terme. Valoriser les brevets, partenariats industriels ou certifications obtenues.

Les dossiers seront examinés par un comité d’experts issus de l’écosystème de l’innovation, avant une sélection finale en septembre.

Une passerelle vers les Next40 de demain

Les startups accompagnées dans la première promotion (Mistral AI, Pasqal, Alice&Bob, Unseenlabs, Aqemia) illustrent la nature des profils visés. Elles partagent un niveau d’excellence technologique élevé, un ancrage scientifique fort, et une capacité à s’inscrire dans des chaînes de valeur stratégiques pour l’État.

Pour les startups sélectionnées, l’entrée dans le programme French Tech 2030 représente une reconnaissance institutionnelle, mais aussi une accélération dans l’accès aux financements, aux décideurs et aux marchés critiques.