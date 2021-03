[New Standards RH] Comment réussir à innover lorsque l’erreur n’est pas possible ?

À l’heure où la transformation digitale des entreprises repose sur la capacité de tous les métiers à l’amélioration continue qui repose sur la logique de l’expérimentation et du droit à l’erreur, la fonction RH est soumise à la même pression de l’innovation… sans filet. Comment faire de l’innovation RH une réalité lorsque l’erreur n’est clairement pas admise ? Les professionnels RH sont soumis à de nombreuses pressions : de par leurs missions régaliennes, ils demeurent les garants de la conformité et de l’application du droit social.

Ils doivent également apporter les bonnes réponses aux demandes des collaborateurs : des plus urgentes (comme délivrer une attestation de déplacement), aux plus complexes, en passant par les plus récurrentes (demande de formation, changement de situation…). A cela, s’ajoute une dimension essentielle : celle du temps. Car les professionnels RH sont sommés de faire vite et bien. D’après le Baromètre 2020 : les RH au quotidien (Editions Tissot), 42 % des professionnels RH déclarent rencontrer des difficultés pour suivre les évolutions réglementaires quand 61 % disent manquer de temps et de ressources. A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Cet événement sera présenté par: Kim Alamazani, Senior Customer Success Manager chez UKG Zoé Corbineau, Post-Go Live Project Manager chez UKG Rosanna Pugliese, Post-Go Live Project Manager chez UKG

