Next40/ FrenchTech 120: découvrez la nouvelle promotion

Les entreprises constituant la promotion 2021 du Next40 et du FrenchTech120 viennent d’être annoncées. Pour rappel, le Next40 est constitué de 40 sociétés françaises non cotées et jugées à haut potentiel international.

De son côté, le FrenchTech 120 intègre ces entreprises auxquelles s’ajoute 80 autres start-up prometteuses. Le but est que toutes puissent bénéficier d’un accompagnement privilégiées pour les accompagner dans leur besoin de développement.

Voici la liste des 40 start-up sélectionnées pour le Next40 :

Blablacar

Contentsquare

Deezer

Doctolib

Ivalua

Meero

Mirakl

OVH

Veepee

Voodoo

AB tasty

Akeneo

Alan

BackMarket

Believe

BioSerenity

Brut

CItyscoot

Cybelangel

Evaneos

Exotec

Frichti

Heetch

Jobteaser

Kinéis

Klaxoon

Lumapss

Lydia

October

Openclassrooms

Manomano

Payfit

Qonto

Sendinblue

Shift Technology

Skeepers

Wynd

Ynsect

Younited Credits

Yubo