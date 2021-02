Comment le numérique aide les TPE dans le développement de leur activité?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale « boulangerie et patisseries… avec le numérique ». Le passage au numérique est indispensable pour les commerçants, artisans et professions libérales. Une préoccupation essentielle pour les petites et moyennes entreprises afin de développer leur activité. Accompagné par des experts, elles peuvent mieux se faire connaître auprès de prospects, gagner du temps, obtenir de nouveaux clients, fidéliser des consommateurs ou encore réduire des coûts internes.

L’actualité à retenir :

WeMaintain élargit son champ d’action. Après avoir lancé en 2017 une plateforme qui met directement en relation les techniciens de maintenance des ascenseurs et les gestionnaires d’immeubles, la start-up française ajoute une brique supplémentaire à son offre avec l’acquisition de Shokly, fournisseur de solutions pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie «Smart Building» de WeMaintain pour couvrir tous les aspects de la maintenance des immeubles à l’aide de capteurs IoT permettant de prendre le pouls des bâtiments en temps réel (pannes, risques incendie…). Benoît Dupont, co-fondeur et CEO de WeMaintain, nous explique l’approche de l’entreprise dans cette optique… Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette interview sur Frenchweb.fr.

Chronique Wildcard, cap sur la Nouvelle-Zélande

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous ferons escale en Nouvelle-Zélande où a lieu une campagne de pub assez particulière qui vise à taquiner gentiment les “touristes des réseaux sociaux”, puis nous vous parlerons d’une nouvelle fonctionnalité de la marque à la pomme qui permettra bientôt de déverrouiller son iPhone grâce à la reconnaissance faciale même si vous portez un masque. Enfin, on terminera par le constructeur automobile Tesla qui fait exploser le cours du Bitcoin !

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent: