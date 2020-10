Nextdoor: le réseau social pour les voisins envisage une IPO de 5 milliards de dollars

Nextdoor, un réseau social d’entraide entre voisins, prévoit une introduction en Bourse et vise une valorisation qui pourrait atteindre 5 milliards de dollars, selon des sources de Bloomberg. La startup basée à San Francisco pourrait entrer en Bourse en cotation directe, et ce d’ici la fin de l’année prochaine. Cette annonce intervient un an après que Nextdoor ait levé 170 millions de dollars, portant le montant total de l’entreprise à 470 millions de dollars pour une évaluation à 2,2 milliards de dollars selon PitchBook.

Une ampleur nouvelle pendant le confinement

Lancé en 2011 par Sarah Leary, Nirav Tolia, Prakash Janakiraman et David Wiesen, Nextdoor développe une application qui met en relation les voisins d’un même quartier ou d’une petite ville. L’application leur permet de partager des informations, par exemple leurs avis sur des entreprises locales, ou encore d’échanger des biens ou des services. Pendant le confinement, l’application a pris plus d’ampleur puisqu’elle s’est révélée particulièrement utile pour les personnes qui ne pouvaient pas sortir faire leurs courses, par exemple, sans l’aide de leurs voisins, et a permis de faire perdurer un lien social.

Nextdoor revendique sa présence dans 11 pays et 268 000 quartiers à travers le monde. Pour se rémunérer, la startup a monétisé son service aux États-Unis au travers de publications sponsorisées et de mises en relation entre les utilisateurs de Nextdoor et les commerçants du quartier.