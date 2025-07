Nordic Air Defence lève 4,1 millions d’euros pour développer une alternative européenne à la défense anti-drone

À mesure que les conflits contemporains s’intensifient et que les drones deviennent une menace omniprésente, la défense de proximité connaît une transformation accélérée. Nordic Air Defence, startup basée à Stockholm, entend incarner ce changement en initiant une filière industrielle européenne de l’interception aérienne, autonome et scalable. La startup vient de lever 4,1 millions d’euros pour soutenir cet effort stratégique.

Née en 2024 et sortie du mode stealth à l’automne dernier, la société développe le Kreuger 100, une plateforme d’interception de drones pensée dès l’origine pour une double utilisation, civile et militaire. Contrairement aux technologies traditionnelles basées sur des missiles ou des drones explosifs, le Kreuger 100 réduit drastiquement les coûts grâce à une architecture hybride, un cœur logiciel puissant embarqué sur une structure matérielle ultra-légère, alimentée par batterie, ce qui permet d’obtenir un coût unitaire jusqu’à dix fois inférieur à celui des systèmes concurrents, pour une efficacité adaptée aux menaces de nouvelle génération.

Ce positionnement permet d’envisager des déploiements massifs dans des contextes où la densité et la réactivité priment sur la puissance brute. « Ce que l’on imaginait être les conflits du futur est déjà là. Il n’y a plus de place pour l’attentisme. L’Europe doit créer une puissance industrielle nouvelle et livrer du matériel défensif à grande échelle », affirme Karl Rosander, cofondateur et CEO de NAD. Selon lui, l’investissement d’Inflection constitue une étape clé dans la mise sur le marché du Kreuger 100.

La jeune entreprise attire des profils de très haut niveau venus de la defence tech mondiale. Nicholas Högasten, ancien VP chez Teledyne FLIR, devient Head of Product après 20 ans passés à diriger des projets critiques en imagerie et capteurs. Dominic Surano, ex-Anduril Industries, prend le rôle de Director of Special Projects après avoir supervisé des systèmes comme Anvil ou TRS. Bianca Otake, diplômée du KTH et spécialiste de navigation autonome, rejoint NAD après cinq années chez Einride.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un recentrage de la gouvernance, avec un board qui accueille désormais Karl Rosander, Gustav Wiberg (également cofondateur de Katla Aero), Jonas Dromberg (Revalence Ventures) et Hampus Särnbratt (EQT Ventures). Le fonds Inflection, investisseur lead de ce tour de table, rejoint le conseil en tant qu’observateur.